Генсек НАТО осудил нападения на парламентариев в Македонии

БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил нападения на депутатов в Македонии, где накануне прошли протесты в парламенте, и призвал все политические партии к сдержанности, говорится в его заявлении.

В четверг вечером этнический албанец Талат Джафери был избран спикером парламента Македонии, что спровоцировало беспорядки. Протестующие ворвались в здание парламента. По последним данным, ранения получили 109 человек, в том числе депутаты и полицейские.

"Я решительно осуждаю вчерашние нападения на членов парламента в Скопье. Насилию не место ни в каком парламенте. Я призываю всех политических игроков проявить спокойствие, сдержанность и уважение к демократическому процессу", — заявил Столтенберг, отметив, что единственным верным путем вперед является политический диалог.

Он подчеркнул, что избрание нового спикера парламента большинством его депутатов — это "положительный шаг для выхода из политического тупика". "Власти несут ответственность за поддержание верховенства права и обеспечение безопасности парламента и его депутатов в любое время. Актам насилия, подобные тем, которые мы наблюдали вчера, нельзя позволять повторяться", — сказал генсек НАТО.

Македония является страной-кандидатом на членство в НАТО. Альянс неоднократно заявлял, что пригласит Македонию ко вступлению в альянс после того, как будет решена проблема с названием государства.