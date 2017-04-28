Афганская игра: кто на самом деле помогает террористам?

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Соединенные Штаты направят в Афганистан полторы тысячи военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, которых неофициально также называют "Всеамериканской дивизией" или "дьяволами в мешковатых штанах". Об этом сообщило американское интернет-издание Daily Beast. При этом в Пентагоне РИА Новости заверили, что речь идет только о "плановой ротации" и что увеличения численности войск не будет. "Военнослужащие будут размещены на девять месяцев. Это запланированная операция, и она никак не связана с какими-либо атаками боевиков", — рассказали в пресс-службе 82-й дивизии.

Откуда оружие у "Талибана"*?

Возможно, это действительно плановая ротация, но она совпала, с одной стороны, с участившимися визитами в Афганистан американских высокопоставленных чиновников и дипломатов. Только за последнее время Кабул посетили советник по национальной безопасности президента США Герберт Макмастер и министр обороны США Джеймс Мэттис. Обоих сопровождали представительные делегации.

С другой стороны, власти Афганистана все хуже контролируют ситуацию в стране. Наглядный показатель утраты контроля — массовое убийство военнослужащих в городе Мазари-Шариф на границе Афганистана и Таджикистана, совершенное боевиками движения "Талибан"*. Жертвами атаки террористов стали порядка 200 военных. Двое исламистов привели в действие пояса шахидов, еще несколько открыли огонь по солдатам, находившимся в казармах без оружия. Чтобы проникнуть на территорию военной базы, боевики без труда преодолели семь КПП.

Еще одним свидетельством управленческого хаоса стали результаты инспекции Министерства обороны Афганистана, которая была проведена в расположении 209-го армейского корпуса: выяснилось, что половина оружия и боеприпасов пропали. Вероятнее всего, были похищены исламистами или проданы экстремистам самими афганскими офицерами.

"Нет никакой разницы между ИГ* и США"

На этом фоне Вашингтон обвиняет Россию в поддержке движения "Талибан"*. Раньше с такими обвинениями выступал сенатор-республиканец Джон Маккейн: "Россия в настоящее время вмешивается в ситуацию в Афганистане, явно пытаясь поддержать "Талибан"* и подорвать усилия США". Это можно было расценивать просто как часть имиджевой риторики Маккейна, который всегда и по любому случаю обвинял Москву. На днях же о возможной причастности Москвы к нескольким антиамериканским акциям талибов в провинциях Кундуз и Герат заявил командующий силами США и НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. "В последнее время я наблюдаю взаимодействие России с "Талибаном"* и, возможно, даже российскую поддержку группировки", — заявил Скапаротти.

Одновременно газета The Washington Post со ссылкой на источник в Министерстве обороны США сообщила, что Россия якобы за последние 18 месяцев "увеличила поставки оружия афганским талибам". "Это непрофессиональные заявления, которые ни на чем не основаны. Что бы сейчас ни говорили о России, никто не предъявляет ни единого факта, подтверждающего эти негативные заявления", — заявил в ответ глава МИД России Сергей Лавров. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай также опроверг сведения о том, что Россия поставляет вооружение "Талибану"*: "Нет, нет, это совершенно точно не так".

Кроме того, в интервью американским СМИ Карзай заявил, что "Террористическая группировка ИГ является агентом США в регионе. Нет никакой разницы между ИГ и США". "США вошли в Афганистан для борьбы с терроризмом и экстремизмом. За 15 лет с того момента у нас стало больше терроризма и экстремизма или меньше? Намного больше! Определенно, это поражение, особенно учитывая жертвы среди мирных жителей", — добавил Карзай в беседе с корреспондентом RT.

На проходившей на этой неделе Московской конференции по международной безопасности Хамид Карзай также отметил, что конфликт в Афганистане может быть урегулирован только при объединении усилий России, США и Китая, а ввод дополнительных войск в страну приведет к новым потерям с обеих сторон. Показательно, что Вашингтон отказался от участия в проходивших в Москве 14 апреля многосторонних переговорах по ситуации в Афганистане, в которых приняли участие представители самого Афганистана, а также Ирана, Китая, Индии и еще ряда стран. Кроме американцев, резко против московских переговоров высказались представители движения "Талибан"*.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.