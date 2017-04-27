Пентагон отправит в Афганистан 1,5 тысячи "дьяволов в мешковатых штанах"

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. США намерены в ближайшее время провести плановую ротацию части своего воинского контингента в Афганистане, увеличения численность войск не будет, сообщили РИА Новости в Пентагоне.Daily Beast сообщило, что США направят в Афганистан "дополнительно 1,5 тысячи военнослужащих" из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, которых неофициально называют "Всеамериканской дивизией" или "дьяволами в мешковатых штанах".
"Это не дополнительно, это плановая ротация", — сказал представитель пресс-службы министерства, отметив, что тем самым увеличения численности контингента не будет.
"Военнослужащие будут размещены на девять месяцев. Это запланированная операция, и она никак не связана с какими-либо атаками боевиков", — сказал подполковник Джо Буччино.
В четверг стало известно, что двое военнослужащих США погибли при операции против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в Афганистане.
США в 2001 году начали военную операцию против боевиков движения "Талибан"* в Афганистане. В настоящее время в стране находятся около 8,4 тысячи американских военнослужащих, которые в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками группировки ИГ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.