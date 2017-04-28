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В мире

Диалога ради: Владимир Путин провел очередную встречу с Синдзо Абэ

11:3828.04.2017
(обновлено: 12:38 28.04.2017)
01800
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 годаПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

В четверг, 27 апреля, состоялась официальная встреча президента России Владимира Путина с премьером Японии Синдзо Абэ. Лидеры встречались уже в третий раз за последние восемь месяцев и собираются встретиться еще два раза в течение следующих пяти. "Мы с Владимиром договорились о следующей встрече один на один во время саммита "Большой двадцатки" в июле этого года. Также с нетерпением жду встречи с ним на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке", — заявил Абэ.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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В Японии оценили переговоры Абэ с Путиным как насыщенные и откровенные
Мягко говоря, слишком уж часто для стран, между которыми до сих пор нет мирного договора. И частота встреч за последний год (отнюдь не банальный момент, учитывая специфику японского протокола) показывает, что Путин и Абэ активно движутся к его подписанию. Причем движутся, со слов японского премьера, "рука об руку". Шаг за шагом, встреча за встречей.

Договоренности должны выполняться

Итоги нынешнего визита на первый взгляд лишь подтверждают эту точку зрения. Ни для кого не секрет, что Синдзо Абэ хочет начать экономическое сотрудничество (пусть даже с малого), чтобы потом на фоне стратегических экономических отношений решать и территориальный вопрос. Москву подход "утром экономика — вечером мирный договор" полностью устраивает, поскольку на севере, как известно, вечер — понятие растяжимое, и полярный день может длиться гораздо дольше 24 часов. Некоторые эксперты считают, что Москва вообще должна максимально пустить Японию в дальневосточную экономику. И не только для экономического развития региона, но и в воспитательных целях — дабы китайские партнеры не считали себя незаменимыми партнерами, которым можно и даже нужно продавливать российское руководство на предмет экономических и политических уступок.

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Межгосударственные отношения России и Японии
Поэтому в рамках развития экономического сотрудничества на полях визита было подписано почти три десятка различных документов — межправительственных, межрегиональных, а также между различными компаниями. Также речь шла и о реализации новых стратегических проектов. "Говорили с премьер-министром Абэ и о планах совместного возведения газопровода Сахалин — Хоккайдо, создания морского энергомоста для поставок электричества из России в Японию, кооперации в области возобновляемых и нетрадиционных источников энергии", — отметил Путин. Президент еще раз пригласил японцев вкладываться в Дальний Восток, ибо ищущие дивиденды в том регионе обрящут "не только прямой выход на российский рынок, но и доступ к потребителям из стран Евразийского экономического союза и СНГ".

© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместной пресс-конференции по итогам встречи. 27 апреля 2017 года
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместной пресс-конференции по итогам встречи. 27 апреля 2017 года

По каким законам?

Да, помимо стратегических экономических проектов, есть и тактические, прежде всего курильские: Москва и Токио давно говорят о необходимости совместного освоения островов в качестве своего рода сублимации решения территориального вопроса. "Японцы и российские граждане вместе будут заниматься разведением рыб и морских ежей, будут развивать уникальный для четырех северных островов туризм, в том числе это туризм с использованием богатой природы. Будут повышать жизненный уровень и удобство проживающих там российских граждан, а также создавать много новых возможностей для японцев, которые будут приезжать и заниматься экономической деятельностью", — описал перспективы японский премьер. Стороны договорились уже летом организовать поездку на Курилы группы японских чиновников и бизнесменов, дабы те оценили перспективы работы.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Путин и Абэ обсудили хозяйственную деятельность двух стран на Курилах
Весь вопрос в том, на каких условиях будет проходить эта работа — на основе какого законодательства. Если российского, то получится, что Япония косвенно признает российский суверенитет над Курилами. Если японские фирмы будут функционировать на основе специально прописанных для них норм — на чем настаивает Токио, — то кому-то в Японии (и не только в Японии) может показаться, что жесткая позиция Москвы ("казенные земли не разбазариваем") несколько поколебалась. А Кремль делает все возможное для того, чтобы это никому не казалось: например, несмотря на все переговоры с японцами, вкладывается в развитие инфраструктуры "Курильской волости", приписывает местные терминалы к морскому порту Невельск и отправляет туда высокопоставленные делегации российских чиновников. Никакого пиетета. При этом, что важно, японцы хоть и возмущаются, но не позиционируют эти действия как намеренный подрыв переговорного процесса и не сворачивают его. А значит, как минимум морально готовы к тому, что острова не вернуть.

Не стоит эту моральную готовность подрывать, ведь она является важнейшим элементом для дальнейшего укрепления российско-японских отношений. Япония к этому более чем готова. Понятно, что от России Абэ нужно не только и даже не столько решение территориального вопроса. Японский премьер хочет сделать свою страну "нормальным государством", то есть стать не только экономическим лидером Азии, но и политическим, а также, возможно, военным. Для этого, в частности, премьер уже заручился поддержкой Вашингтона. В отличие от целого ряда других западных лидеров, Синдзо Абэ удалось наладить личный контакт с Дональдом Трампом (напомним, что японский премьер вообще был первым зарубежным лидером, которого Трамп удостоил аудиенции после своего избрания на пост президента).

Сейчас он пытается получить и российский рычаг — благо российско-японские интересы в регионе не конфликтуют друг с другом (обе стороны заинтересованы в мире и спокойствии в регионе, а также в балансировании китайской мощи). Неслучайно в марте 2017 года состоялась (впервые за три года и четыре месяца, как педантично отметил японский премьер) встреча министров иностранных дел и обороны обеих стран, на которой стороны обсуждали отнюдь не только курильский вопрос.

© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместной пресс-конференции по итогам встречи. 27 апреля 2017 года
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместной пресс-конференции по итогам встречи. 27 апреля 2017 года

Нет инструментов

Однако и тут есть определенные проблемы, связанные прежде всего с сочетанием российско-западного конфликта и тесной привязки Японии к Соединенным Штатам. Токио до сих пор не смог доказать Москве, что не будет по указке Вашингтона отказываться от уже заключенных договоренностей с Москвой (и тут у Пекина преимущество — Китай является полностью суверенным государством).

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Абэ рассказал об итогах встречи с Путиным
Кроме того, перспективы стран сотрудничать даже по самым острым проблемам региона ограничены их собственными возможностями. Так, два лидера региона обсудили и вопросы безопасности в Восточной Азии, в частности северокорейскую проблему. Оба согласились, что она "серьезно деградировала", призвали "все государства, вовлеченные в региональные дела, воздерживаться от воинственной риторики", а также посоветовали всем как можно быстрее вернуться к шестисторонним переговорам (Россия, США, КНДР, Южная Корея, Китай, Япония) по решению северокорейской ядерной проблемы. Однако, опять же, вряд ли Путин и Абэ договорились о каких-то серьезных совместных действиях по выводу ситуации из пике. И не только потому, что между странами нет стратегического партнерства — все понимают, что ключи решения северокорейской проблемы не находятся ни в Токио, ни в Москве.

Жители на улице Пхеньяна. Архивное фото
© Sputnik / Andrey Olfert
Главы МИД АСЕАН обеспокоены ситуацией на Корейском полуострове
Япония ввела в свои отношения с КНДР столько условностей и красных линий (например, отказ от контактов до прекращения северокорейских ракетных испытаний), что просто лишена всяческого дипломатического маневра и вынуждена лишь предсказуемо реагировать на северокорейские действия: собирать экстренное заседание соответствующих органов правительства, выражать громкий протест и принимать какие-то дополнительные санкции. У России же нет достаточных инструментов для влияния на северокорейский режим — Кремль не снабжает, не защищает и не представляет КНДР на внешней арене. По сути, Москва может играть в процессе лишь две роли — представлять для Ким Чен Ына некий баланс китайскому влиянию и быть посредником между Пхеньяном и западным сообществом. Первая роль не дает особых переговорных преимуществ, а для второй еще не пришло время.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Путин сообщил, что перекрестные годы России и Японии пройдут в 2018 году
А вот где у сторон точно нет разногласий, так это в осознании необходимости больше узнать друг о друге. Неслучайно 2018 год станет перекрестным годом Японии в России и России в Японии. "В июне в Японии откроется фестиваль "Русские сезоны", в его рамках 40 городов страны будут охвачены различными мероприятиями, их всего 250, они познакомят японскую публику с выдающимися образцами российской культуры и искусства", — обещает Путин. Возможно, после культурного сближения стороны станут лучше понимать друг друга — и действительно пойдут рука об руку.

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