В МИД Китая прокомментировали слова Тиллерсона о санкциях против КНДР

ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Министерство иностранных дел КНР заявило, что вопрос о том, какие меры Пекин может принять в случае новых ядерных испытаний со стороны КНДР, является гипотетическим.
"Что касается того, какие меры может принять Китай в случае новых ядерных испытаний КНДР, то это гипотетический вопрос, над которым гадает каждый, спекулирует насчет этого", — заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он отметил, что в СБ ООН есть четкие указания насчет нарушений резолюций, и Китай придерживается резолюции СБ ООН по КНДР. Он добавил, что Китай против действий, нарушающих резолюцию.
Гэн Шуан отметил, что позиция Китая по вопросу ситуации на Корейском полуострове ясная, в том числе "она ясна и КНДР".
Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.
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