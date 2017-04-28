В МИД Китая прокомментировали слова Тиллерсона о санкциях против КНДР

ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Министерство иностранных дел КНР заявило, что вопрос о том, какие меры Пекин может принять в случае новых ядерных испытаний со стороны КНДР, является гипотетическим.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил ранее , что Китай сообщил о готовности ввести собственные санкции против КНДР, если страна продолжит ядерные испытания. Также госсекретарь США рассказал, что Китай предостерег КНДР от проведения новых испытаний.

"Что касается того, какие меры может принять Китай в случае новых ядерных испытаний КНДР, то это гипотетический вопрос, над которым гадает каждый, спекулирует насчет этого", — заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что в СБ ООН есть четкие указания насчет нарушений резолюций, и Китай придерживается резолюции СБ ООН по КНДР. Он добавил, что Китай против действий, нарушающих резолюцию.

Гэн Шуан отметил, что позиция Китая по вопросу ситуации на Корейском полуострове ясная, в том числе "она ясна и КНДР".

США считают Китай ключевой страной для решения ядерной проблемы КНДР. В начале апреля состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в США, где прошли его переговоры с президентом Дональдом Трампом.

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.

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