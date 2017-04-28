Тиллерсон заявил, что Китай готов ввести против КНДР собственные санкции

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Китай сообщил о готовности ввести собственные санкции против КНДР, если страна продолжит ядерные испытания.Рейтер.
США считают Китай ключевой страной для решения ядерной проблемы КНДР. В начале апреля состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в США, где прошли его переговоры с президентом Дональдом Трампом.
Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.
После ракетных испытаний Северной Кореи в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Как ожидается, "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца.