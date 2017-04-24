"Национальный фронт" заявил о большом "запасе" голосов за Ле Пен

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. "Национальный фронт" уверен, что у кандидата от партии Марин Ле Пен есть большой "запас" голосов за счет избирателей, голосовавших в первом туре президентских выборов за других, в том числе менее успешных кандидатов, заявил РИА Новости депутат Европарламента от "Нацфронта" Бруно Гольниш (Bruno Gollnish).

"Коалиция социалистов и правых, которую мы вчера увидели, подтверждает то, о чем мы неоднократно говорили – эти партии объединяет своего рода солидарность и общие интересы…. Но это совсем не значит, что избиратели откликнутся на призыв этих партий. Часть избирателей, голосовавших за (Франсуа) Фийона, придерживаются традиционных ценностей и не хотят видеть, как их страну губит миграция. Они обеспокоены эскалацией исламского радикализма и по этой причине проголосуют за Ле Пен", — заявил Гольниш.

"С другой стороны, часть избирателей, голосовавших за (Жан-Люка) Меланшона, ненавидят диктатуру капитала и ЕС — они проголосуют за Ле Пен. Поэтому я скажу, что у нас есть большой запас голосов вдобавок к тем, кто проголосовал за более мелких кандидатов – они нас поддерживают сегодня. Битва будет сложной, это верно, наша цель – вразумить страну", — заявил депутат.

"Итоги выборов показали, что французский народ устал от партий, правивших Францией по очереди 30 лет и потерпевших вчера позорное поражение. Все аналитики сходятся в том, что французская политика сейчас меняется", — отметил Гольниш.

Фийон накануне призвал сторонников проголосовать во втором туре за Макрона. Меланшон, со своей стороны, четкой позиции не занял.

По данным МВД Франции, в первом туре президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%, он также не прошел во второй тур.