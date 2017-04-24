Ле Пен и Фийон одержали верх в "своих" департаментах на выборах во Франции

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на выборах во Франции одержала победу в своей политической вотчине — департаменте Па-де-Кале, кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон — в своей, в департаменте Сарта, свидетельствуют официальные данные МВД страны.

По результатам подсчета 97,5% бюллетеней, Ле Пен в Па-де-Кале получила 34,4%. За ней идет лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,1%, далее — основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон — 18,4 и Фийон с 14,3%.

В свою очередь, Фийону удалось одержать верх в своей политической вотчине — в департаменте Сарта: там голоса за него отдали 28,6% избирателей. При этом Ле Пен получила 20,8%, Макрон — 20,0%, Меланшон — 17,7% (после обработки 98,7% бюллетеней).

Между тем, в избирательной вотчине уходящего президента Франсуа Олланда — департаменте Коррез — голоса распределились следующим образом: Макрон — 26,9%, Меланшон — 20,1%, Ле Пен — 17,4%, Фийон — 17,3% (после обработки 96% бюллетеней).

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон по данным на 23.30 (00.30 мск) в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,61% голосов, второй следует лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 22,21%, свидетельствуют официальные данные МВД страны. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон идет третьим — 19,87%, четвертым — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,07%. Данные приводятся после подсчета 32,3 миллиона бюллетеней (около 85%).

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