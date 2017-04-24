Ле Пен и Фийон одержали верх в "своих" департаментах на выборах во Франции

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на выборах во Франции одержала победу в своей политической вотчине — департаменте Па-де-Кале, кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон — в своей, в департаменте Сарта, свидетельствуют официальные данные МВД страны.
В свою очередь, Фийону удалось одержать верх в своей политической вотчине — в департаменте Сарта: там голоса за него отдали 28,6% избирателей. При этом Ле Пен получила 20,8%, Макрон — 20,0%, Меланшон — 17,7% (после обработки 98,7% бюллетеней).
Между тем, в избирательной вотчине уходящего президента Франсуа Олланда — департаменте Коррез — голоса распределились следующим образом: Макрон — 26,9%, Меланшон — 20,1%, Ле Пен — 17,4%, Фийон — 17,3% (после обработки 96% бюллетеней).
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