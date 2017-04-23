Генсек НАТО заявил о необходимости расследовать инцидент с ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо провести тщательное расследование инцидента с членами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в Луганской народной республике, еще один скончался. По данным спецслужб ЛНР, машина подорвалась на противотанковой мине или фугасе, отклонившись от маршрута.

"Необходимо тщательное расследование трагического инцидента с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Необходимо обеспечить безопасность и свободу передвижения (миссии – ред.)", — говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте генсека в Twitter.