Загоняют в прошлое: жесткий подход США к Ирану может отбросить мир назад

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Президент США Дональд Трамп потребовал проверить решение о частичной отмене санкций в отношении Ирана. По словам государственного секретаря Рекса Тиллерсона, проверку будет осуществлять ряд ведомств под руководством Совета национальной безопасности. Им предстоит оценить, соответствовало ли решение администрации Барака Обамы о частичном снятии санкций с Ирана интересам Соединенных Штатов.

В июле 2015 года в Вене был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Тогда "шестерка" международных посредников договорилась об урегулировании проблемы иранского атома. План предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, Европейским союзом и США. В свою очередь, Тегеран взял на себя обязательства ограничить деятельность в ядерной сфере и сделать ее подконтрольной международным институтам.

Соединенные Штаты, следуя СВПД, освободили от санкций 59 физических лиц, 385 предприятий, 77 самолетов и 227 судов, включая иранские нефтяные танкеры. Однако, отменив "ядерные" санкции, власти США сохранили те, которые были наложены на Иран за поддержку терроризма и нарушения прав человека.

В феврале администрация Трампа ввела новые санкции против ряда иранских компаний, обвиненных в участии в террористической деятельности, а также против тех компаний, которые занимались разработкой и производством баллистических ракет. Поручение, данное Трампом, может привести к отмене решения предыдущей администрации и к возврату к прежнему режиму американских санкций в отношении Ирана.

Впрочем, в Тегеране сохраняют спокойствие, и поручение Трампа скорее напоминает очередную демонстрацию решимости новой администрации, рассказал РИА Новости посол Ирана в России Мехди Санаи на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Обещание Трампа

"Президент Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности провести межведомственный обзор Совместного всеобъемлющего плана действий, который оценит, является ли жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов приостановка связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД", — написал Рекс Тиллерсон спикеру палаты представителей конгресса США Полу Райану.

В письме говорится, что после того, как межведомственный обзор будет завершен, администрация рассчитывает на совместную работу с конгрессом по этому вопросу. Особо он подчеркнул, что Тегеран выполняет все условия венского соглашения, но в то же время Белый дом беспокоит то, что эта страна "по-прежнему является ведущим государством — спонсором терроризма".

Еще в период своей президентской кампании Трамп не раз крайне резко отзывался о СВПД, характеризуя его как "худшую сделку" и обещая разрушить эту договоренность, однако, переселившись в Овальный кабинет, пока не вспоминал об этом обещании. Он также неоднократно называл Иран в числе государств — врагов Америки, в том числе и в контексте сирийского конфликта, несмотря на участие Тегерана в совместной с Москвой работе в раундах Астанинской конференции по урегулированию ситуации в Сирии.

Трамп, в частности, критиковал своего предшественника Обаму за то, что его администрация смотрела сквозь пальцы на нарушение Ираном взятых на себя обязательств. К примеру, в 2016 году Тегеран вдвое превысил лимит запасов тяжелой воды, которая используется для охлаждения реакторов, производящих плутоний, и Вашингтон согласился с иранскими доводами о том, что ему потребуется время для решения этой проблемы.

Затянуть гайки

"Трамп не разрывает венские договоренности, чтобы, используя их, потуже затянуть гайки Ирану. Соглашение об СВПД не является договором и предоставляет правительствам-участникам широкую свободу в толковании его условий, вот Белый дом и рассматривает возможности для принятия гораздо более убедительной позиции в рамках этого соглашения", — пишет Foreign Policy.

По мнению американского журнала, есть осязаемые признаки того, что администрация Трампа использует имеющиеся у нее юридические полномочия для реализации более жесткой силовой политики по отношению к Тегерану, нежели у предшествующего ее состава. Так, под санкции, введенные в феврале по обвинению в поддержке международного терроризма, попали восемь организаций, так или иначе связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — элитной составляющей Вооруженных сил Ирана.

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране © AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране

Сейчас в Белом доме вынашиваются планы расширения американских санкций, предусматривающие введение ограничений в отношении тех сфер иранской экономики, которые взаимодействуют с КСИР. Кроме того, в администрации США идут дискуссии о том, чтобы объявить весь Корпус террористической организацией, сообщает Foreign Policy.

Однако такая политика может привести к обратным последствиям, предупреждает издание. Растущая напряженность в отношениях Вашингтона с Тегераном может подтолкнуть Иран к выходу из ядерной сделки, кроме того, она обострит ситуацию на Ближнем Востоке и может вбить клин между США и его европейскими союзниками.

Теперь, после поручения Трампа проверить СВПД на предмет соответствия национальным интересам США, появился также признак того, что Соединенные Штаты могут и сами выйти из венских договоренностей, окончательно разрушив их.

Тегеран хранит спокойствие

Администрация Трампа блефует, демонстрируя готовность нарушить СВПД, считает Мехди Санаи.

"Вашингтон не собирается разрушать ядерную сделку, он лишь использует ситуацию, чтобы усилить давление на Тегеран. Отменив одни санкции, он вводит другие. В этой политике США нет ничего нового, под таким давлением со стороны Америки наша страна живет уже почти четыре десятилетия. Однако венские договоренности нужны не только Белому дому, и вряд ли европейские участники сделки позволят ему так просто разрушить ее", — заявил дипломат.

"СВДП — международная сделка, заключенная в рамках международного права с участием Совета Безопасности ООН. Согласованные в многостороннем порядке рамки этой сделки не так легко пересмотреть, а изменить суть соглашения невозможно", — добавляет президент иранского Института политических и международных исследований, в прошлом постпред Ирана в ООН Казем Саджапур.

Опасный путь назад

Другая серьезная опасность ужесточения американской политики в отношении Тегерана состоит в том, что результатом ее может стать изменение внутриполитической ситуации в самом Иране и, как следствие, возврат к тем временам противостояния этой страны с Западом и большей частью остального мира, от чего с таким трудом удалось отойти два года назад.

В Иране 19 мая пройдут президентские выборы. Это будет грандиозное политическое событие: свои кандидатуры выставили 1636 претендентов, из которых 1499 мужчин и 137 женщин. 26 апреля, после проверки благонадежности зарегистрированных кандидатов Советом стражей конституции, будет оглашен окончательный список кандидатур, и на следующий день начнутся официальные агитационные кампании.

Основная борьба разворачивается между двумя лагерями — реформаторов и консерваторов. Первые выступают за развитие демократических институтов, либерализацию экономики, выход из международной изоляции и полноценное возвращение страны в мировое сообщество. Вторые считают главным ориентиром ценности Исламской революции 1978-1979 годов, ратуют за соблюдение религиозного уклада жизни и собственный путь развития, невзирая на происки врагов в лице США и всего западного мира.

Проблемы реформаторов

Действующий 12-й президент Ирана Хасан Рухани в 2013 году выиграл выборы благодаря своей реформаторской платформе. Он обещал договориться с Западом об отмене санкций, преодолеть экономический кризис, создать новые рабочие места и добиться повышения уровня жизни в стране. Ему удалось главное — ядерная сделка состоялась, и основные санкции против Ирана были отменены.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Сторонники кандидата в президенты Ирана Хасана Рухани во время предвыборной кампании. 2013 год © AP Photo / Ebrahim Noroozi Сторонники кандидата в президенты Ирана Хасана Рухани во время предвыборной кампании. 2013 год

Однако с подъемом экономики вышло сложнее: отмены санкций оказалось недостаточно, иностранные инвесторы, несмотря на снятие запретов, не проявили особого рвения и не поспешили в страну. Для преодоления бюджетного дефицита и создания условий для экономического роста нужны глубокие структурные реформы, реализация которых требует немало времени.

Главным коньком консерваторов на нынешних выборах стало раздувание сомнений в том, чем на самом деле стоит считать заключенную ядерную сделку — достижением или поражением.

Серьезность разворачивающейся борьбы подчеркивает то, какие радикальные фигуры включаются в нее. Основным соперником Рухани может стать член альянса консервативных партий Народный фронт революционных сил Ирана Эбрахим Раиси — бывший генеральный прокурор, ныне занимающий высокий пост хранителя усыпальницы имама Резы в городе Мешхеде. Он входит в число близких соратников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и считается его наиболее вероятным преемником. Кроме того, пользуется большим авторитетом в силовых структурах, включая КСИР.

Сенсационным стало внезапное выдвижение на пост президента Махмуда Ахмадинежада — предшественника Рухани, который занимал эту должность два срока подряд и теперь, после перерыва, решил вновь претендовать на нее, несмотря на то что еще осенью аятолла Хаменеи не рекомендовал ему делать такой шаг. Ахмадинежад на посту президента прославился резкой риторикой в адрес Запада и громкими скандалами, вызванными его эпатажными популистскими заявлениями, — например, об отрицании Холокоста.

В складывающейся ситуации может вполне получиться так, что реформаторы потерпят поражение, и Рухани станет первым в истории Ирана президентом, которого не выберут на второй срок. Победа консерваторов будет означать реальный откат страны в прошлое и не добавит ничего позитивного в напряженную картину сегодняшнего мира.

Парадокс состоит в том, что к такому во всех смыслах печальному итогу может привести жесткая политика американской администрации, сводящая на нет все ранее достигнутые договоренности по иранскому атому.

Иранские политологи уверены, что Рухани выиграет выборы, хотя и не исключают, что победа его может быть не столь убедительной.