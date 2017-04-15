СМИ назвали количество кандидатов на президентских выборах в Иране

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек зарегистрировались кандидатами для участия в выборах президента Ирана к окончанию последнего дня регистрации, об этом заявил глава штаба по проведению выборов Али Аскар Ахмади.

"Из них число женщин — 137, мужчин 1499 человек. Самому молодому из прошедших регистрацию 18 лет, возраст самого пожилого — 92 года", — заявил Ахмади. чьи слова приводит агентство ISNA.

Среди последних кандидатов, успевших пройти регистрацию в ее последний день, стали первый вице-президент Ирана Исхак Джахангири, а также мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, представляющий коалицию консервативных сил. Ранее в качестве кандидата в выборах зарегистрировался аятолла Ибрахим Раиси, которого СМИ называют близким соратником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Он также является одним из кандидатов, который может составить конкуренцию действующему президенту Ирана Хасану Роухани, в пятницу баллотировавшийся на второй срок. В кандидаты также зарегистрировался экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Регистрация началась 11 апреля и заканчивается вечером 15 апреля. После окончания регистрации на следующий день начнется этап отборки кандидатов. Совет стражей конституции Ирана в период с 16 по 20 апреля рассмотрит кандидатов, подавших документы на участие в президентских выборах, на предмет компетентности.

После окончания регистрации кандидатов на ТВ стартуют дебаты. Любая предвыборная агитация будет запрещена в день тишины – 18 мая. Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом Ирана станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов между двумя набравшими больше всего голосов.