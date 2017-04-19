Трамп поручил рассмотреть отмену Обамой санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп поручил определить, соответствовало ли интересам США частичное снятие санкций с Ирана в рамках соглашения с мировым сообществом по ядерной программе, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
При этом госдепартамент подтверждает в письме к спикеру палаты представителей Полу Райану, что по состоянию на 18 апреля Иран соблюдает свои обязательства в соответствии с договоренностями.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм.