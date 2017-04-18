В Кремле назвали референдум в Турции ее внутренним делом

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать возможность телефонных контактов между лидерами России и Турции после состоявшегося в стране референдума.

"Мы относимся к этому референдуму как к исключительно внутреннему делу Турецкой Республики. Мы считаем, что нужно с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа… Если состоятся телефонные контакты президента с президентом Эрдоганом, мы сообщим", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к результатам референдума в Турции и планирует ли Путин позвонить Эрдогану, поздравить его, как это уже сделал президент США Дональд Трамп.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

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