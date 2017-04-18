В Кремле назвали референдум в Турции ее внутренним делом

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать возможность телефонных контактов между лидерами России и Турции после состоявшегося в стране референдума.
Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.
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