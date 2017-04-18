Визит Пенса в Японию подтвердит нерушимость союза с США, заявил Синдзо Абэ

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Визит вице-президента США Майка Пенса в Японию должен продемонстрировать нерушимость союза двух стран, заявил в начале встречи японский премьер-министр Синдзо Абэ.

"Я хотел бы продемонстрировать непоколебимость японо-американского союза", — приводит слова Абэ агентство Киодо.

В ответном слове Пенс, только что прибывший в Японию после визита в Южную Корею, отметил, что США "хорошо понимают крайне тяжелую ситуацию Японии, которая подвергается постоянным провокациям со стороны КНДР".

Вице-президент США совершает азиатское турне, в ходе которого он посетил Южную Корею и приехал в Токио. После рабочего обеда с Абэ Пенс проведет встречу с вице-премьер-министром, министром финансов Японии Таро Асо. Как ожидается, главной темой станет возможность заключения двустороннего соглашения о свободной торговле, на котором настаивают, в первую очередь, американские производители сельхозпродукции, но которое вызывает серьезные опасение и противодействие в Японии, в том числе и в правящей Либерально-демократической партии.

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