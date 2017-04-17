Почему "черные ниндзя" Северной Кореи стали специальными войсками

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Информационное агентство Республики Корея Рёнхап сообщило в понедельник, что КНДР создала новый вид вооруженных сил — специальные тактические войска, которые по численности не уступают северокорейским ВВС и ВМС. На военном параде в Пхеньяне 15 апреля военнослужащие специальных войск прошли с черным гримом и в шлемах с приборами ночного видения.

По мнению экспертов агентства Рёнхап, задача нового вида вооруженных сил КНДР — противостояние американскому и южнокорейскому спецназу, нацеленному на уничтожение северокорейского руководства. Вероятно, это задача-минимум. Ведь даже в парадном строю специальные войска КНДР произвели на Вашингтон настолько большое впечатление, что в Пентагоне планируют направить к берегам Корейского полуострова сразу три авианосца, и это беспрецедентно. Атомный авианосец "Карл Винсон" войдет в Японское море 25 апреля, там же позднее окажутся "Рональд Рейган" (CVN 76) и "Нимиц" (CVN 68).

Накануне Южная Корея и Япония сообщили о неудачном пуске баллистической ракеты в КНДР. Очередное испытание может состояться 25 апреля, по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии. США в понедельник пригрозили КНДР "мощными карательными мерами" в случае дальнейших "провокаций".

Вице-президент США Майк Пенс в ходе посещения разделяющей Корейский полуостров демилитаризованной зоны заявил, что стратегическому терпению Вашингтона в отношении КНДР "пришел конец" и "все опции на столе".

Высокая напряженность на Корейском полуострове сохраняется. Американцы и их региональные союзники не отказываются от военного решения "северокорейской проблемы". Пхеньян, в свою очередь, не намерен ждать превентивного удара США "сложа руки", и появление специальных войск КНДР вполне закономерно.

Не нужен им берег японский

Разведывательные и диверсионные подразделения спецназначения существуют во многих армиях мира, и КНДР — не исключение.

Как правило, в ходе боевых действий спецназ поддерживает "классические" воинские формирования. Создание самостоятельных специальных войск — масштабный проект Пхеньяна, рассчитанный на применение значительных сил и средств специального назначения на чужой территории, во всех средах, на принципиально ином технологическом уровне. То есть в случае агрессии США и их союзников войска Северной Кореи намерены зеркально и асимметрично уничтожать важные объекты противника в его тылу (и в нейтральных водах), а не отсиживаться в окопах на родной земле.

Современные формы ведения боевых действий отличаются от войн прошлого века. Тысячекилометровые фронты и битвы с участием многомиллионных армий уже маловероятны. На поле new generation warfare доминируют локальные операции, хорошо оснащенные подразделения профессионалов и точечные удары. Стремительно меняющийся мир генерирует новые угрозы, требует постоянного совершенствования войск и сил. Рассмотрим ближайшие примеры.

Под предлогом вероятного ракетного удара со стороны КНДР Вашингтон и Сеул разворачивают в Южной Корее мобильную систему ПРО Terminal High Altitude Area Defense в 300 км к югу от Сеула. Батарея THAAD — до девяти подвижных гусеничных установок и 72 ракет-перехватчиков — вызывает беспокойство Пхеньяна, которое разделяют также Россия и Китай. Вроде бы ракет-перехватчиков не так много, их радиус действия не превышает 200 км, и все же американская ПРО THAAD способна снизить эффективность ответного (ракетного) удара КНДР по объектам Пентагона на территории Южной Кореи и далее. Мобильная система THAAD способна выдавать целеуказания корабельным группировкам, авиации и, по сути, является частью глобальной ПРО. Разумеется, батарея THAAD хорошо охраняется, и этот объект достоин усилий специальных войск КНДР (в начале боевых действий).

В Японском море даже фантастический сценарий Голливуда о захвате террористами американского линкора "Айова" может померкнуть после захвата одного из американских ракетных кораблей (или атомного авианосца) специальными войсками Северной Кореи. Корабельные экипажи ВМС США в открытом море вряд ли готовы к рукопашным битвам в отсеках с хорошо вооруженными и подготовленными "черными ниндзя".

Международный опыт

Пхеньян не претендует на чужие ресурсы и территорию, просто использует опыт сил специальных операций США, России и других стран. По разным оценкам, численность спецназа Северной Кореи составляет от 88 тысяч до 120 тысяч военнослужащих.

Специальные войска или силы специальных операций — высокомобильная, специально обученная и хорошо экипированная часть вооруженных сил, которая находится в постоянной готовности к немедленному решению задач в мирное и военное время, внутри страны и за рубежом. Как правило, это немногочисленные маневренные формирования, оснащенные специальными видами оружия, военной техники, средств связи. Они решают широкий спектр задач — от разведывательно-диверсионных операций (и наведения высокоточного оружия) до информационно-психологического воздействия на противника. "Специалисты" способны вести самостоятельные действия без дополнительной поддержки в сложных, неопределенных и быстро меняющихся условиях, в обстановке классических и гибридных войн.

Полагаю, известные высокой боевой выучкой и стойкостью духа военнослужащие КНДР в формате специальных войск доставят немало проблем любому, даже самому высокотехнологичному противнику. И, возможно, приблизят мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Вашингтон отказывается даже обсуждать многократные предложения Пхеньяна подписать мирный договор и держит в Южной Корее более 28 тысяч американских военнослужащих. В непростой ситуации многолетнего военно-политического противостояния Северная Корея разрабатывает и испытывает ядерные боеприпасы и баллистические ракеты, несмотря на запрет Совета Безопасности ООН.