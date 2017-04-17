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В мире

США планируют направить три авианосца к южнокорейским берегам

03:5917.04.2017
(обновлено: 04:03 17.04.2017)
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Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. Архивное фото
© Фото: U.S. Navy/ Matt Brown

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. США направляют сразу три авианосца к берегам Кореи на следующей неделе, передало в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник в Южной Корее.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
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По его данным, прежде всего американский атомный авианосец "Карл Винсон" (Carl Vinson) войдет в Японское море к 25 апреля.

"США обсуждают с нашим правительством совместные учения с участием ударной группы авианосца", — приводит агентство слова своего источника. Помимо "Карла Винсона" в начале будущей недели в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган" (CVN 76) и "Нимиц" (CVN 68).

Ранее ожидалось, что "Карл Винсон" вместе с группой других кораблей подойдет к берегам Кореи 15-16 апреля, когда в КНДР отмечалась 105-я годовщина со дня рождения первого северокорейского президента Ким Ир Сена — деда нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына.

Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению на железнодорожном вокзале в Сеуле. Архивное фото
© AP Photo/ Lee Jin-man
СМИ: ядерные реакторы Южной Кореи не выдержат ракетный удар
Накануне в Южной Корее и Японии появились сообщения о неудачном пуске в КНДР баллистической ракеты. Теперь ожидается, что очередное ракетное испытание Пхеньян проведет примерно 25 апреля по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии (КНА).

Нахождение сразу трех авианосцев, с военной точки зрения, беспрецедентный случай, тем самым США прямо показывают свой подход в отношении КНДР, отметил источник агентства Рёнхап.

"Правительство Дональда Трампа действиями демонстрирует силу сдерживания Северной Кореи, и ожидается, что оно и впредь будет совершенно не таким, как при прежней администрации", — приводит агентство слова источника.

Президент США Дональд Трамп и генерал-лейтенант армии США Герберт Рэймонд Макмастер. Архивное фото
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
Советник Трампа заявил, что США ответят на ракетный пуск Пхеньяна
В настоящее время в Сеуле находится с визитом вице-президент США Майк Пенс, в планах которого — посещение разделяющей Корею демилитаризованной зоны и переговоры с временно исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном, в том числе о мерах по сдерживанию ядерной и ракетной программ КНДР.

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала в стране была отстранена от власти и на 9 мая назначены досрочные выборы. От их исхода может зависеть реализация планов прежней сеульской администрации по размещению в Южной Корее новейшей американской системы заатмосферного перехвата ракет THAAD и международных усилий, направленных на то, чтобы добиться прекращения ядерной и ракетной программ КНДР.

Города мира. Сеул. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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СМИ: Сеул почти завершил разработку одного из элементов ПРО эшелона M-SAM
США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился подписанием лишь перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, — с другой.

Многократные предложения Пхеньяна подписать мирный договор США до сих пор отказывались даже обсуждать, сохраняя в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих под предлогом защиты от "угрозы с Севера".

Со своей стороны, ссылаясь на угрозу со стороны США, Северная Корея разрабатывает и испытывает ядерные боеприпасы и баллистические ракеты, несмотря на запрет со стороны СБ ООН.

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