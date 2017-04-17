США планируют направить три авианосца к южнокорейским берегам

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. США направляют сразу три авианосца к берегам Кореи на следующей неделе, передало в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник в Южной Корее.

По его данным, прежде всего американский атомный авианосец "Карл Винсон" (Carl Vinson) войдет в Японское море к 25 апреля.

"США обсуждают с нашим правительством совместные учения с участием ударной группы авианосца", — приводит агентство слова своего источника. Помимо "Карла Винсона" в начале будущей недели в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган" (CVN 76) и "Нимиц" (CVN 68).

Ранее ожидалось, что "Карл Винсон" вместе с группой других кораблей подойдет к берегам Кореи 15-16 апреля, когда в КНДР отмечалась 105-я годовщина со дня рождения первого северокорейского президента Ким Ир Сена — деда нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына.

Накануне в Южной Корее и Японии появились сообщения о неудачном пуске в КНДР баллистической ракеты. Теперь ожидается, что очередное ракетное испытание Пхеньян проведет примерно 25 апреля по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии (КНА).

Нахождение сразу трех авианосцев, с военной точки зрения, беспрецедентный случай, тем самым США прямо показывают свой подход в отношении КНДР, отметил источник агентства Рёнхап.

"Правительство Дональда Трампа действиями демонстрирует силу сдерживания Северной Кореи, и ожидается, что оно и впредь будет совершенно не таким, как при прежней администрации", — приводит агентство слова источника.

В настоящее время в Сеуле находится с визитом вице-президент США Майк Пенс, в планах которого — посещение разделяющей Корею демилитаризованной зоны и переговоры с временно исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном, в том числе о мерах по сдерживанию ядерной и ракетной программ КНДР.

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала в стране была отстранена от власти и на 9 мая назначены досрочные выборы. От их исхода может зависеть реализация планов прежней сеульской администрации по размещению в Южной Корее новейшей американской системы заатмосферного перехвата ракет THAAD и международных усилий, направленных на то, чтобы добиться прекращения ядерной и ракетной программ КНДР.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился подписанием лишь перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, — с другой.

Многократные предложения Пхеньяна подписать мирный договор США до сих пор отказывались даже обсуждать, сохраняя в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих под предлогом защиты от "угрозы с Севера".

Со своей стороны, ссылаясь на угрозу со стороны США, Северная Корея разрабатывает и испытывает ядерные боеприпасы и баллистические ракеты, несмотря на запрет со стороны СБ ООН.