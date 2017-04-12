Эксперт прокомментировал перевод казахского языка на латинский алфавит

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В вопросе перевода казахского языка на латинский алфавит больше политики, чем практических вещей, считает руководитель аналитической группы Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству подготовить график перевода казахского языка на латинский алфавит. По его словам, с 2025 года деловая документация, периодическая печать, учебники должны выходить уже на латинском алфавите.

"Мне сложно сказать, каковы причины этого, потому что само по себе развитие казахстанского языка – это уже достаточный шаг для того, чтобы развивать свою идентичность и культуру", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, для людей, которые не знают казахский язык, не имеет значения, на латинице он или на кириллице. "Если здесь идеологический аспект отхода от всего, что связано с Россией и кириллицей, тогда это, конечно же, достаточно негативный момент. Если это вопрос создания в Казахстане перехода к доступу к мировому культурному сообществу, то тогда перевод казахского алфавита на латиницу никоим образом не способствует доступности к мировой литературе на английском, немецком и других языках. С моей точки зрения, здесь больше политики, чем каких-то практичных вещей", — отметил Притчин.

Он напомнил, что вопрос перевода казахского алфавита на латиницу поднимается не в первый раз. "Раньше этот вопрос обсуждался, предпринимались шаги для этого, но без особого успеха", — добавил эксперт.

"Для полноценного перевода недостаточно просто решения правительства, нужно постепенно начинать переводить официальные документы на латиницу, изменить школьные и университетские программы. И все это, надо признать, недешево для бюджета. В принципе, президент Казахстана обозначил цель к концу 2017 года подготовить план перехода, сам же он может занять несколько лет", — считает Притчин.

Кроме того, по его мнению, "существуют определенные опасения, что переход на латиницу может отразиться на отношениях с Россией, потому что для жителей северных территорий Казахстана, а это по большей части русские, для них та модель межнационального согласия, которая в Казахстане сформировалась, сдерживала от таких шагов, как, например, отъезд из страны".

"Для этих людей переход на латиницу станет сигналом, что Казахстан постепенно идет по пути создания общества вокруг казахстанской идентичности с упором на казахский язык, с упором на латиницу. То есть это момент достаточно чувствительный, в первую очередь, для внутриказахстанского дискурса", — добавил эксперт.