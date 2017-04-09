Жертвами взрыва у военной базы в Сомали стали не менее четырех человек

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Жертвами взрыва у военной базы в столице Сомали Могадишо стали по меньшей мере четыре человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на военных.
"Целью смертника были высокопоставленные военные чиновники, но, по счастливой случайности, их автомобиль не попал под удар. Их машина свернула за минуту до взрыва", — заявил майор Абдикадир Хуссейн.
Взрыв также уничтожил проезжавший мимо микроавтобус с мирными жителями. Точные данные о жертвах среди них пока не известны, добавил он.
По данным военных, за нападением стоят террористы группировки "Аш-Шабаб".
В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.