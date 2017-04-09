Жертвами взрыва у военной базы в Сомали стали не менее четырех человек

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Жертвами взрыва у военной базы в столице Сомали Могадишо стали по меньшей мере четыре человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на военных.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

"Целью смертника были высокопоставленные военные чиновники, но, по счастливой случайности, их автомобиль не попал под удар. Их машина свернула за минуту до взрыва", — заявил майор Абдикадир Хуссейн.

Взрыв также уничтожил проезжавший мимо микроавтобус с мирными жителями. Точные данные о жертвах среди них пока не известны, добавил он.

По данным военных, за нападением стоят террористы группировки "Аш-Шабаб".

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.