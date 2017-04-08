Косачев назвал отмену визита Джонсона "неуклюжей попыткой демарша"

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Отмена визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву является неуклюжей и смехотворной попыткой демарша, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее в субботу МИД Великобритании сообщил, что визит Джонсона в РФ, запланированный на 10 апреля, отменен в связи с ситуацией в Сирии.

"Это неуклюжая попытка демарша, смехотворная с точки зрения большой дипломатии", — сказал Косачев.

По его словам, "серьёзные политики" так не поступают.

Глава комитета обратил внимание на то, что отмену своего визита Джонсон увязал с ситуацией в Сирии, хотя та не претерпела изменений за время подготовки этого визита. Если же это попытка связать эти события с химатакой в Идлибе, то, отметил сенатор, это тем более не выдерживает критики, поскольку никто не связывает ее с Москвой.

"Что касается слов о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон донесёт до России скоординированную позицию по Сирии, то тем самым Борис Джонсон подтверждает, что Великобритания сама себя не считает самостоятельной державой", — констатировал Косачев.

В заявлении Джонсона говорилось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, визит которого в Москву запланирован на 11-12 апреля, донесет до российских властей скоординированную позицию Запада по ситуации в Сирии.