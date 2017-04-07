Генсек НАТО выразил поддержку Швеции после теракта в Стокгольме

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил свои соболезнования и поддержку народу Швеции после наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма.

Terrible news from #Stockholm. My heartfelt sympathies go to all those affected. We stand with the Swedish people in their grief. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 7 апреля 2017 г.

​"Ужасные новости из Стокгольма. Мои глубокие соболезнования всем, кого это затронуло. Мы поддерживаем народ Швеции в его горе", — написал он в своем микроблоге Twitter.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.

Полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма, остановлено железнодорожное движение, городское метро закрыто. Центр города оцеплен.

По словам главы правительства Швеции, все обстоятельства указывают на то, что в Стокгольме произошел теракт.