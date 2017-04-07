СМИ: жертвами атаки в Стокгольме стали как минимум двое, много раненых

СТОКГОЛЬМ, 7 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Как минимум два человека погибли в результате наезда грузовика на толпу в центре Стокгольма, сообщает Радио Швеции со ссылкой на полицию безопасности СЭПО.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 14.53 местного времени. Информации о том, что инцидент может быть террористической атакой, на данный момент нет. "Подтверждений тому, что это теракт, нет", — сообщили радиостанции в СЭПО.

Ранее сообщалось, что грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

​