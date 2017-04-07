СМИ: жертвами атаки в Стокгольме стали как минимум двое, много раненых

СТОКГОЛЬМ, 7 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Как минимум два человека погибли в результате наезда грузовика на толпу в центре Стокгольма, сообщает Радио Швеции со ссылкой на полицию безопасности СЭПО.
Ранее сообщалось, что грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.
VIDEO: #СРОЧНО: #ГРУЗОВИК ВЪЕХАЛ В ТОЛПУ В ЦЕНТРЕ #СТОКГОЛЬМ'А TRUCK DRIVEN INTO CROWD OF PEOPLE IN STOCKHOLM https://t.co/fHDTV1Cg7q— De Oudjes (@DeOudjes) 7 апреля 2017 г.