В Стокгольме грузовик въехал в толпу. Онлайн-репортаж

- 17:15
Три человека погибли и еще восемь получили ранения, сообщает шведское новостное агентство ТТ со ссылкой на полицию Стокгольма.
- 17:13
Посольство России выясняет, пострадали ли россияне при инциденте в Стокгольме
"Сотрудники посольства уточняют всю информацию по инциденту. Мы разбираемся в деталях", — сказал РИА Новости представитель дипмиссии.
- 17:11
The attacks on the West continue.#Stockholm pic.twitter.com/U2oJLM5Lig— Zeke & Narc (@Zeke_Narc) April 7, 2017
- 17:02
Премьер Швеции назвал наезд на людей в центре Стокгольма терактом
- 17:03
Въехавший в пешеходов грузовик принадлежит компании Spendrups. Ее представитель сообщил журналистам, что сегодня машину угнал неизвестный, пока водитель отвлекся при разгрузке товара.
"Во время доставки в ресторан Caliente неизвестный запрыгнул в кабину водителя и уехал, пока водитель занимался разгрузкой", - заявил представитель Spendrups Мортен Лит.
- 16:59
Полиция задержала подозреваемого в совершении наезда
- 16:58
Метро Стокгольма закрыто.
- 16:57
Появилось фото грузовика, врезавшегося в толпу пешеходов.
#stockholm Sweden, truck Rams into crowd, reports say three killed. pic.twitter.com/ne9r6KgaIU— Milwaukee Media (@MediaInMilwauke) April 7, 2017
- 16:54
Жертвами атаки в Стокгольме стали как минимум двое
Полиция сообщила также о большом числе пострадавших.
- 16:52
Полиция призвала жителей Стокгольма избегать центра города.
- 16:51
#Sweden #Stockholm - 1 chaos: people fleeing the scene, smoke, reports of a 2nd incident. pic.twitter.com/NtGltjLvmC— Terror Events (@TerrorEvents) April 7, 2017
- 16:42
Полиция рассматривает происшествие в Стокгольме как возможный теракт. По неподтвержденным данным, правоохранители получили сообщения о выстрелах в районе, где произошел инцидент.
- 16:37
Место происшествия оцеплено полицией, там находится около 10 полицейских автомобилей и как минимум пять автомобилей скорой помощи. Среди людей паника, сообщают шведские СМИ.
"Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос", — сказал корреспондент радио Швеции в прямом эфире.
- 16:35
В полиции заявляют, что сообщение о происшествии поступило в 14.53 по местному времени. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
- 16:30
#Periscope: Crazy stuff in #Stockholm, #dead people, https://t.co/I0dVqlHJjW— F.Micheli (@franki_kuka) April 7, 2017
- 16:29
April 7, 2017
- 16:26
В сети появились первые фото и видео с места происшествия.
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda (@johnnychadda) April 7, 2017
- 16:25
Три человека погибли после наезда грузовика на толпу пешеходов - СМИ
Свидетель происшествия сообщил, что машина врезалась в гуляющих на большой скорости.
Грузовик остановился после того, как въехал в витрину одного из магазинов.
В Стокгольме грузовик въехал в толпу. Онлайн-репортаж
- 17:13
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