В Стокгольме грузовик въехал в толпу. Онлайн-репортаж

Въехавший в пешеходов грузовик принадлежит компании Spendrups. Ее представитель сообщил журналистам, что сегодня машину угнал неизвестный, пока водитель отвлекся при разгрузке товара.

"Во время доставки в ресторан Caliente неизвестный запрыгнул в кабину водителя и уехал, пока водитель занимался разгрузкой", - заявил представитель Spendrups Мортен Лит.