Лондон хочет "тайно наладить отношения" с Москвой: что этому мешает?

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Британское правительство пробует "тайно налаживать отношения" с Россией, сообщила газета The Independent со ссылкой на два источника в Форин-офисе. Речь, конечно, не о дружбе, а о попытке выстроить хоть сколько-нибудь конструктивный диалог.
Так, Лондону уже предложили самый жесткий, долгий и затратный вариант выхода из ЕС, а председатель Евросовета Дональд Туск и вовсе попытался оспорить суверенитет Соединенного Королевства над его континентальным анклавом — Гибралтаром. Туск предложил дать Испании право вето по вопросу о торговых отношениях между Гибралтаром и Евросоюзом. В ответ главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо без тени стеснения заявил, что руководитель ЕС "ведет себя как муж, которому наставили рога".
Партийцы и депутаты — за диалог
Тогда поездка Джонсона была отменена из-за переноса сроков проведения заседания министров иностранных дел НАТО, которое последовало за решением госсекретаря США Рекса Тиллерсона остаться на это время в США. Цепочка решений очень показательная: Тиллерсон меняет свой график и под него сразу подстраиваются министры стран НАТО, включая Джонсона, — сразу понятно, кто главный и без кого "не начнут". При этом, отмечают источники The Independent, визит Джонсона в Москву все же состоится и пройдет через несколько недель.
Ряд британских СМИ также писал, что сам Джонсон не особенно горит желанием ехать в Москву, но его буквально "выталкивает" собственное партийное и экспертное окружение.
В этой связи стоит вспомнить два публичных доклада.специальный доклад Совета Консервативной партии Великобритании по Ближнему Востоку. Его авторы настоятельно рекомендуют правительству Великобритании развивать и поддерживать отношения с Халифой Хафтаром — ливийским фельдмаршалом, который контролирует восток страны и которого не признают в ЕС, но с кем активно работает Москва. Хафтара в западной прессе часто называют "пророссийским" политиком. В качестве партнера Лондону предлагают "человека Москвы".
При этом авторы доклада отмечают, что Хафтару удалось на подконтрольной ему территории навести порядок (в том числе решить проблему беженцев и нанести ряд поражений исламистам), чего не сумел сделать признанный Европой и США переходный кабинет министров в Триполи.
Во-вторых, это доклад международного комитета палаты общин о состоянии отношений Великобритании и России. Общий пафос доклада — с Москвой необходим диалог даже по тем вопросам, где подход к решению проблем у стран диаметрально противоположный. По ряду же направлений нужен даже не диалог, а предметные переговоры и сотрудничество. В их числе — борьба с терроризмом и авиабезопасность.
Русский медведь и британский лев
"Что у них на гербе — лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", — заочно ответил Фэллону Сергей Шойгу.
Вряд ли на пользу диалогу сыграют также недавние обвинения в химических атаках, которые Вашингтон, Лондон и Париж адресуют Дамаску. "Мое отношение к Сирии и Башару Асаду очень сильно изменилось", — заявил Дональд Трамп. Москва же ответила, что вина режима Асада не доказана и его "назначают" виновным до всякого расследования, что для Кремля — неприемлемо. Здесь образуется потенциальная точка разлома не только между Россией и новой администрацией США, но и между Россией и Великобританией. Ведь планировал Лондон свои "тайные переговоры" с Москвой с оглядкой на возможное потепление российско-американских отношений.