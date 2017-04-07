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В мире

Лондон хочет "тайно наладить отношения" с Москвой: что этому мешает?

09:0007.04.2017
(обновлено: 09:01 07.04.2017)
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Вид на здание парламента в Лондоне
© AP Photo/ Matt Dunham

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Британское правительство пробует "тайно налаживать отношения" с Россией, сообщила газета The Independent со ссылкой на два источника в Форин-офисе. Речь, конечно, не о дружбе, а о попытке выстроить хоть сколько-нибудь конструктивный диалог.

Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. 29 марта 2017
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Brexit подан, сэр: ЕС и Лондон начинают спор о 60 миллиардах
По данным собеседников издания, "на этот шаг правительство решилось после прихода в Белый дом Дональда Трампа и ожидания, что его администрация наладит связи с президентом России Владимиром Путиным". Таким образом, Великобритания после старта процедуры выхода страны из ЕС еще больше стала присматриваться к "старшему партнеру" — Соединенным Штатам. С другой стороны, ситуативные контакты с Кремлем кабинет Терезы Мэй может поддерживать просто для "противовеса" стремительно портящимся отношениям с Брюсселем.

Так, Лондону уже предложили самый жесткий, долгий и затратный вариант выхода из ЕС, а председатель Евросовета Дональд Туск и вовсе попытался оспорить суверенитет Соединенного Королевства над его континентальным анклавом — Гибралтаром. Туск предложил дать Испании право вето по вопросу о торговых отношениях между Гибралтаром и Евросоюзом. В ответ главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо без тени стеснения заявил, что руководитель ЕС "ведет себя как муж, которому наставили рога".

Партийцы и депутаты — за диалог

Глава МИД Британии Борис Джонсон
© AFP 2017/ OLI SCARFF
Политолог: Джонсон отложил визит в Москву не из-за политики
Как пишет The Independent, "решение Лондона более тесно сотрудничать с Кремлем появилось еще в начале марта, когда Борис Джонсон был готов стать первым британским министром иностранных дел, который посетит Россию за последние пять лет". В круг вопросов, которые планировалось обсудить, входили положение в Сирии, Ливии и на Украине.

Тогда поездка Джонсона была отменена из-за переноса сроков проведения заседания министров иностранных дел НАТО, которое последовало за решением госсекретаря США Рекса Тиллерсона остаться на это время в США. Цепочка решений очень показательная: Тиллерсон меняет свой график и под него сразу подстраиваются министры стран НАТО, включая Джонсона, — сразу понятно, кто главный и без кого "не начнут". При этом, отмечают источники The Independent, визит Джонсона в Москву все же состоится и пройдет через несколько недель.

Ряд британских СМИ также писал, что сам Джонсон не особенно горит желанием ехать в Москву, но его буквально "выталкивает" собственное партийное и экспертное окружение.

В этой связи стоит вспомнить два публичных доклада.

Вид на город Триполи, Ливия. Архивное фото
© AFP 2017/ Mahmud Turkia
Россия заинтересована в установлении прочной власти в Ливии
Во-первых, это недавно опубликованный специальный доклад Совета Консервативной партии Великобритании по Ближнему Востоку. Его авторы настоятельно рекомендуют правительству Великобритании развивать и поддерживать отношения с Халифой Хафтаром — ливийским фельдмаршалом, который контролирует восток страны и которого не признают в ЕС, но с кем активно работает Москва. Хафтара в западной прессе часто называют "пророссийским" политиком. В качестве партнера Лондону предлагают "человека Москвы".

При этом авторы доклада отмечают, что Хафтару удалось на подконтрольной ему территории навести порядок (в том числе решить проблему беженцев и нанести ряд поражений исламистам), чего не сумел сделать признанный Европой и США переходный кабинет министров в Триполи.

Во-вторых, это доклад международного комитета палаты общин о состоянии отношений Великобритании и России. Общий пафос доклада — с Москвой необходим диалог даже по тем вопросам, где подход к решению проблем у стран диаметрально противоположный. По ряду же направлений нужен даже не диалог, а предметные переговоры и сотрудничество. В их числе — борьба с терроризмом и авиабезопасность.

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

Русский медведь и британский лев

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Архивное фото
© AFP 2017/ Safin Hamed
Фэллон рассказал о защите Восточной Европы от российской "агрессии"
Впрочем, далеко не все в Лондоне готовы к такому компромиссу. Например, британский министр обороны сэр Майкл Фэллон не так давно очень грубо предостерег Россию от активной политики в Ливии: "Мы не хотим, чтобы медведь совал туда (в Ливию. — Прим. ред.) свои лапы". Фэллон упомянул о видеоконференции главы российского Минобороны Сергея Шойгу и Хафтара, которая состоялась, когда фельдмаршал посетил российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море. "Москва проверяет Запад на прочность", — заявил Фэллон.

"Что у них на гербе — лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", — заочно ответил Фэллону Сергей Шойгу.

Вряд ли на пользу диалогу сыграют также недавние обвинения в химических атаках, которые Вашингтон, Лондон и Париж адресуют Дамаску. "Мое отношение к Сирии и Башару Асаду очень сильно изменилось", — заявил Дональд Трамп. Москва же ответила, что вина режима Асада не доказана и его "назначают" виновным до всякого расследования, что для Кремля — неприемлемо. Здесь образуется потенциальная точка разлома не только между Россией и новой администрацией США, но и между Россией и Великобританией. Ведь планировал Лондон свои "тайные переговоры" с Москвой с оглядкой на возможное потепление российско-американских отношений. 

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