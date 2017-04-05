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Война в Сирии
Война в Сирии

Химатака в Идлибе: расследование только началось, а "крайних" уже нашли

14:5005.04.2017
(обновлено: 15:17 05.04.2017)
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Идлиб. Архивное фото
© AFP 2017/ Omar Haj Kadour

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Ситуация вокруг инцидента в населенном пункте Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб продолжает набирать обороты. Еще не вполне ясно, что же именно произошло, — была ли это газовая атака с воздуха или удар по складу с химическим оружием, — однако ряд стран уже поспешили возложить ответственность на сирийские власти.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Фото: SANA
ВОЗ рассказала о химвеществах, которые применялись при атаке в Идлибе

Официальный Дамаск подобные заявления отрицает и в свою очередь винит в произошедшем боевиков. В ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже приступили к расследованию. Совет Безопасности ООН в среду соберется на внеочередное заседание.

Что произошло

Данные о том, что именно произошло в Хан-Шейхуне, расходятся. Оппозиционные силы и ряд западных держав утверждают, что речь идет о химической атаке с воздуха. Американские власти, как передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, считают, что использовалось отравляющее вещество зарин. Как заявили в Нацкоалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС), жертвами атаки стали около 80 человек.

Бойцы Сирийской арабской армии и отряда народного ополчения Соколы пустыни
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Пробирка Эйро. Кто "нахимичил" в Сирии?

Если информация о применении химического оружия официально подтвердится, то этот инцидент станет крупнейшим со времен газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте: тогда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Проводившая расследование комиссия сообщила об убедительных доказательствах применения ракет класса "земля-воздух" с зарином. Результатом стало уничтожение химических арсеналов в Сирии, однако виновных в атаке так и не установили.

У российского Минобороны другая версия произошедшего в Идлибе. Как рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, сирийская авиация нанесла удар по складу террористов и скоплению военной техники. На этом складе находились также и боеприпасы с отравляющими веществами. По словам Конашенкова, с этого крупнейшего арсенала химоружие доставляли в Ирак. Представитель Минобороны также пояснил, что террористы использовали подобные боеприпасы и в Алеппо.

Стамбул. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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В Стамбуле перед консультвом России прошла акция против химатаки в Сирии

Расследованием инцидента уже занялись ООН и ОЗХО, которая за химическое разоружение Сирии получила в 2013 году Нобелевскую премию мира. "Миссия по установлению фактов находится в процессе сбора и анализа информации из всех доступных источников", — говорится в заявлении генерального директора этого международного органа Ахмета Узюмджю.

В 17.00 по московскому времени начнется обсуждение ситуации в Совбезе ООН. Накануне США, Франция и Великобритания внесли проект резолюции, в котором осуждается использование химического оружия в Идлибе. Инициаторы документа также требуют предоставить совместной миссии ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам, имена командиров вертолетных эскадрилий, а также полетные журналы воздушных операций.

© AP Photo/ Al-Nusra Front Twitter page
Боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, Сирия

Нашли "крайнего"

Несмотря на то что расследование только началось и никаких объективных выводов о том, кто виновен в случившемся, пока быть не может, в некоторых мировых столицах уже нашли "крайнего". Глава британского МИД Борис Джонсон сообщил об имеющихся у него "доказательствах" якобы причастности к химической атаке сирийского президента Башара Асада. Более того, по его словам, официальный Дамаск сделал это при полном осознании происходящего.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2017/ KIRSTY WIGGLESWORTH
Джонсон заявил, что видел доказательства причастности Дамаска к химатакам

Ответственность за "массовое убийство" на сирийские власти возложил и президент Франции Франсуа Олланд. О том, что "сирийский режим продолжает использовать химическое оружие, открыто нарушая резолюции Совбеза ООН 2118 и 2209", заявили также в МИД Турции.

От предварительных выводов не удержались и в Вашингтоне. "Пока мы продолжаем отслеживать ужасную ситуацию, очевидно, что это то, как действует Башар Асад: с жестоким и откровенным варварством. Те, кто защищают и поддерживают его, включая Россию и Иран, не должны иметь никаких иллюзий относительно Асада или его намерений", — говорится в заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AP Photo/ Dusan Vranic
Песков рассказал, будет ли РФ поддерживать Асада после инцидента в Идлибе

В этой связи глава американского внешнеполитического ведомства призвал Москву и Тегеран оказать давление на сирийского лидера, поскольку, по его мнению, "в качестве самопровозглашенных гарантов режима перемирия Россия и Иран также несут огромную моральную ответственность за эти смерти".

Тем не менее, какие шаги может предпринять Вашингтон в ответ на предполагаемую химическую атаку в Сирии, в американской администрации сказать пока не готовы. "На данный момент по мере того, как развиваются события, я не готов говорить о наших следующих шагах", — заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Артиллерия в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Премьер Ливана обвинил Дамаск в химической атаке в провинции Идлиб

Официальный Дамаск в свою очередь отверг обвинения в организации химатак и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. Источник в ВС Сирии в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что у сирийской армии нет какого-либо химоружия, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции.

Впрочем, ряд стран все же предпочли не торопиться с преждевременными выводами. Так, глава МИД Швейцарии Дидье Буркхалтер подчеркнул, что обстоятельства произошедшего в Идлибе неясны, а сбор доказательств причастности той или иной стороны конфликта может занять месяцы.

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Канада обвинила Асада в химатаке в Идлибе

Сфокусироваться прежде всего на расследовании призвал и генсек ООН Антониу Гутерреш. Отвечая на вопрос о том, кто несет ответственность за инцидент, он заявил: "Я думаю, что нужно очень ясное расследование, чтобы снять сомнения, и нам нужно привлечение к ответственности на основании результатов этого расследования". Пока же, по словам спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуры, никакого официального и надежного подтверждения у ООН нет.

Кампания по очернению

Опрошенные РИА Новости эксперты видят в развернувшемся вокруг инцидента в Идлибе обсуждении очередную кампанию по дискредитации сирийского руководства. Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов обратил внимание на то, что обвинения против Дамаска основываются на заявлениях НКОРС и находящейся в Лондоне организации "Обсерватория прав человека в Сирии", которая "фактически не имеет никаких средств к тому, чтобы действительно отслеживать ситуацию". "То есть данные, не подтвержденные ни фактами, ни свидетельствами", — считает востоковед.

Главный уполномоченный Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Могерини: атака в Идлибе подчеркивает важность работы по Сирии в Астане

По словам эксперта, сирийская армия не применяла химическое оружие, потому что "это абсурд применять такое оружие на территории своей страны, в районе, где действует правительственная армия, тем более против мирного населения". Долгов полагает, что эта "пропагандистская и лживая кампания" продолжится.

При этом руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок считает вероятной версию, что сирийская армия могла нанести удары по принадлежащим боевикам складам с химоружием. "Действительно, то, что Асад разбомбил химическое оружие, мне кажется, не подлежит сомнению. Тем более, что разведка РФ постоянно говорили, что ИГ* постоянно ввозит химическое оружие в Сирию", — отметил эксперт.

Совета Безопасности ООН. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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Эксперт о проекте резолюции ООН по химоружию: у США "семь пятниц на неделе"

Он подчеркнул, что химоружие из Сирии вывозили при международном содействии. "Тем более Асад четко показал, где находятся боеприпасы, склады их хранения, и все оружие было вывезено. Неоднократно решался вопрос о том, что ИГ постоянно ввозит химическое оружие из других стран", — подчеркнул Цыганок.

Эксперты сошлись во мнении, что сложно понять, откуда именно боевики ИГ могут получать компоненты или само химическое оружие. "Были сведения о том, что они нелегально ввозятся через территорию Турции или какие-то другие каналы. И боевики применяют это оружие, что было доказано, притом документально и засвидетельствовано российскими экспертами", — заявил Долгов.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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Война в Сирии
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