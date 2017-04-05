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В мире

ЕСПЧ присудил РФ заплатить 7 млн евро компенсации по решениям 2016 года

15:3605.04.2017
(обновлено: 15:39 05.04.2017)
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017/ Patrick Hertzog

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Страсбургский суд в прошлом году присудил заявителям из России в качестве "справедливой компенсации" более 7 миллионов евро. Это третий показатель после Турции (более 20 миллионов евро) и Италии (более 15 миллионов евро), говорится в поступившем в РИА Новости ежегодном отчете об исполнении решений ЕСПЧ.

Дворец прав человека (1995 г.) в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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"В 2016 году ЕСПЧ присудил "справедливую компенсацию" в 20 473 112 евро заявителям в делах, касающихся Турции. Самые высокие показатели также у Италии — 15 127 577 евро, России — 7 380 062 евро (здесь отмечается значительное увеличение по сравнению с показателями 2015 года, составившими 4 916 119 евро), Греции — 4 168 864 евро, Венгрии- 3 329 990 евро", — отмечается в документе.

По срокам оплаты "в 2016 году Россия соблюдала сроки в 90 случаях и выплатила компенсации, по истечении крайнего срока, в 63 случаях". При этом "по состоянию на 31 декабря 2016 года по 198 случаям подтверждения оплаты Судом еще не было получено".

Беженцы заходят в миграционный пункт на венгерской границе. Архивное фото
© РИА Новости. Дмиртрий Виноградов
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Россия по показателям прошлого года заняла первое место по числу новых зарегистрированных случаев (283 против 120 в 2015 году, почти каждый пятый случай был российским), второе — Румыния (151), третье — Греция (121), четвертое — Турция (114).

Вместе с тем, российская сторона заняла третье место после Турции и Словении по числу закрытых дел в прошлом году (Турция —274, Словения- 265, Россия — 261, увеличение по сравнению с 44 в 2015 году, Румыния — 214 и Польша — 170). Россия также занимает третье место после Турции и Португалии по средней продолжительности исполнения дел под усиленным надзором — 10,2 года.

Согласно отчету, основными нерешенными делами у Москвы остаются "дело Алексеева" (окончательный вариант решения 2011 года): неоднократные запреты на гей-марши, "Катан и другие" (окончательное решение в 2012 году): образование в школах латинского шрифта в Приднестровском регионе Республики Молдова, дело "Финогенов и другие" (окончательное решение суда в 2012 году): операция по спасению заложников "Норд-Ост", дело Группы Гарабаева (решение 2008 года): выдача и высылка лиц, защищенных судебными решениями, дело Герасимова (финал в 2014 году): невыполнение окончательных судебных решений, "дело Калашникова, Ананьева" (2012): плохие условия содержания под стражей, в основном в следственных изоляторах, дело Хашиева и Акаева (2005): случаи, связанные с антитеррористической операцией на Северном Кавказе, "дело Ким" (2014): задержание иностранцев, ожидающих высылки.

Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Дело "Грузия против России (2014) — межгосударственный случай о коллективной высылке грузинских граждан российскими властями в 2006-2007 годах, дело Кляхина (в группу входят Ходорковский и Лебедев, а также дела Пичугин): нарушения, связанные с досудебным дознанием, "дело ЮКОСа" (2012): нарушения налогового и исполнительного производства против нефтяной компании-заявителя, способствовавшие ее ликвидации.

Из этого списка закрыто дело Коновалова (присутствие студентов-медиков во время родов без согласия матери) и Тимофеева, а также еще 234 других дела (соблюдение внутренних судебных решений).

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