Казахстан заявил о готовности помочь расследованию взрыва в Петербурге

АСТАНА, 5 апр — РИА Новости. Казахстан готов содействовать в расследовании взрыва в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли люди, в том числе гражданин Казахстана, сказал министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.
"Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях, и мы готовы оказывать содействие в расследовании этого дела", — сказал Абдрахманов журналистам.
Он также заверил, что со стороны внешнеполитического ведомства будет оказана всесторонняя помощь семье погибшего при взрыве гражданина Казахстана Максима Арышева.
47.6%Нет, не намерен(а) поддаваться страху
18.9%Да, но вынужден(а) ездить на нем
5%Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта
28.5%Я вообще не пользуюсь метро
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.
Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>