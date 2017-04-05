Казахстан заявил о готовности помочь расследованию взрыва в Петербурге

АСТАНА, 5 апр — РИА Новости. Казахстан готов содействовать в расследовании взрыва в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли люди, в том числе гражданин Казахстана, сказал министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

"Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях, и мы готовы оказывать содействие в расследовании этого дела", — сказал Абдрахманов журналистам.

Он также заверил, что со стороны внешнеполитического ведомства будет оказана всесторонняя помощь семье погибшего при взрыве гражданина Казахстана Максима Арышева.

"Наши дипломаты участвовали непосредственно в опознании. К сожалению, подтвердилась смерть Максима. Сейчас мы оказываем полное содействие в завершении процедур, которые положены в таких случаях, в Санкт-Петербурге, а затем будем оказывать полное содействие в транспортировке тела. Это наш долг, обязанность. Мы глубоко сожалеем", — сказал Абдрахманов.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

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