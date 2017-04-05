Казахстан осуждает взрыв в метро Санкт-Петербурга

АСТАНА, 5 апр — РИА Новости. Казахстан осуждает взрыв в метро в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли люди, заявил в среду министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

"Произошла ужасная террористическая атака в Санкт-Петербурге, и Казахстан осуждает эти действия", — сказал Абдрахманов в ходе встречи с дипломатическим корпусом.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.