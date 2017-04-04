Казус Виктора Бута: кому можно и кому нельзя продавать оружие

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию по делу российского гражданина Виктора Бута, осужденного в 2012 году в США на 25 лет заключения за якобы попытку продать оружие колумбийским повстанцам из "Революционных вооруженных сил Колумбии" (FARС). "Что касается дальнейшего правового механизма в деле Виктора Бута, к сожалению, дальнейших действий юридическая производственная система не предусматривает", — заявил РИА Новости адвокат Бута Алексей Тарасов.
Прототип для "Оружейного барона"
В то же время правительства ряда стран также подозревали Бута в незаконной продаже оружия частным лицам, в том числе незаконным воинским формированиям. В результате коммерсант был вынужден уехать сначала из Бельгии, а потом из ОАЭ, когда власти этих стран стали расследовать его деятельность. С 2000 года Бут регулярно упоминается в документах ООН, где рассказывается о нарушениях международного эмбарго на поставку оружия.
История Бута (и связанные с ним легенды) легла в основу голливудского блокбастера "Оружейный барон" с Николасом Кейджем в главной роли.
Бута арестовывают, а потом экстрадируют в США, где FARС считают террористической организацией. На суд, в лучших кинематографических традициях, его доставляют на броневике в сопровождении шести внедорожников с охраной. Приговор — четверть века тюрьмы. Свою вину Бут не признал.
Совсем другая история
В 1986 году он стал центральным фигурантом так называемого дела "Иран-контрас". ЦРУ, в обход американских и международных санкций, продавали оружие Ирану с целью затянуть и "разжечь" ирано-иракский конфликт. Вырученные средства, о которых не знал конгресс, нелегально направлялись на поддержку проамериканских боевиков "контрас" в Никарагуа, которые пытались сбросить левое сандинистcкое правительство Даниэля Ортеги. Хашогги занимался непосредственным оформление всех этих сделок.
В 1988 году Хашогги арестовали в Швейцарии, три месяца продержали в заключении, а потом передали Вашингтону. В отличие от Бута, его почти сразу отпусти под залог, а позже — оправдали.
После этого саудовец преспокойно проложил "кровавый" бизнес. Известно, например, что в 1997 году он встречался с Хож-Ахмед Нухаевым, главой разведывательной службы чеченских сепаратистов и вице-премьером по внешнеэкономическим связям в "кабинете" Зелемхана Яндорбиева. Обсуждали "экономическое и военно-техническое сотрудничество".