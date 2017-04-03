Адвокат заявил об отсутствии правовых механизмов в деле Виктора Бута

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Правовые механизмы в деле отбывающего наказание в тюрьме США российского бизнесмена Виктора Бута исчерпаны, заявил РИА Новости в понедельник его адвокат Алексей Тарасов.

"Что касается дальнейшего правового механизма в деле Виктора Бута, к сожалению, дальнейших действий юридическая производственная система не предусматривает", — сказал адвокат РИА Новости.

По его словам, защита "объективно воспринимает то, что произошло". Адвокат сообщил, что Верховный суд принимает к рассмотрению лишь около 1% заявок на рассмотрение дела.

Ранее Верховный суд США отказался рассматривать дело российского гражданина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы по ряду статей.

Верховный суд США ранее зарегистрировал апелляцию, поданную от лица Бута. Прошению был присвоен номер в списке дел к слушанию, что является формальным подтверждением того, что суд приступил к рассмотрению дела.

Россия также подала так называемую дружественную аргументацию (Amicus curiae) в поддержку обращения по делу Бута, обосновывая, почему его дело должно быть пересмотрено.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб и через два года вывезли в США, где осудили на 25 лет тюрьмы. Этот срок был минимальным по статьям, по которым обвинялся россиянин: подготовка сговора с целью убийства американских граждан и американских военнослужащих, подготовка сговора с целью продажи зенитных ракет и подготовка сговора для материальной помощи террористической организации.

В 2014 году защита россиянина подала петицию о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, однако суд первой инстанции отклонил ее. После этого защита подала апелляцию на данное решение. Апелляционный суд в Нью-Йорке в середине ноября прошлого года отказал в пересмотре дела.