Гражданин Казахстана не причастен к теракту в РФ, заявили в посольстве

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Информация о том, что к взрыву в метро Санкт-Петербурга мог быть причастен гражданин Казахстана Максим Арышев, не соответствует действительности, заявило казахское посольство в РФ.
"СМИ сообщили, что Арышев мог быть террористом-смертником. Однако эта информация оказалась преждевременной и не соответствующей действительности", — говорится в сообщении посольства Казахстана, поступившем в РИА Новости.
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