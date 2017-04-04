Гражданин Казахстана не причастен к теракту в РФ, заявили в посольстве

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Информация о том, что к взрыву в метро Санкт-Петербурга мог быть причастен гражданин Казахстана Максим Арышев, не соответствует действительности, заявило казахское посольство в РФ.

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Ранее ряд СМИ сообщил, что студент из Казахстана Арышев мог быть исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга. Сообщалось, что характер травм на его теле указывает на то, что он был в эпицентре взрыва, что дало следствию основания предположить его причастность к теракту.

"СМИ сообщили, что Арышев мог быть террористом-смертником. Однако эта информация оказалась преждевременной и не соответствующей действительности", — говорится в сообщении посольства Казахстана, поступившем в РИА Новости.

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