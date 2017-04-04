Глава МИД Китая выразил соболезнования в связи со взрывом в Петербурге

ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Глава МИД Китая Ван И направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову телеграмму с соболезнования в связи со взрывом в петербургском метро, говорится в сообщении МИД КНР.

"Шокированы известием о взрыве в петербургском метро, который привел к человеческим жертвам. Китайская сторона решительно осуждает этот террористический акт, направленный против мирных жителей", — заявил в телеграмме Ван И.

Китайский министр выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Он также подчеркнул, что китайская стороны выступает против любых форм терроризма, и выразил готовность Китая укрепить сотрудничество с международным сообществом, в том и с Россией в борьбе с терроризмом.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.