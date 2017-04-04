"Рука Москвы" как главный аргумент в политических спорах в Польше

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Генеральная прокуратура Польши обвинила российских авиадиспетчеров в "умышленном провоцировании" авиакатастрофы лайнера Ту-154М 10 апреля 2010 года в Смоленске. Тогда погиб президент Польши Лех Качиньский, его супруга, почти все военное руководство республики, многие известные политики и общественные деятели — всего 88 пассажиров и восемь членов экипажа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил что "соглашаться с такими выводами не представляется возможным".
В заговоре участвовали все, включая будущего главу ЕС
Тем временем Служба военной контрразведки (СВК) Польши уже подала заявление в прокуратуру против бывшего премьера страны и действующего главы ЕС Дональда Туска.
Во-вторых, министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Туск препятствовал объективному расследованию и делал это в интересах Москвы. "Премьер-министр Дональд Туск заключил с Владимиром Путиным нелегальную сделку во вред Польше, и он должен за это отвечать перед судом", — заявил Мачеревич.
Никаких доказательств сделки представлено не было. Правящая в Польше партия "Право и справедливость" уже неоднократно атаковала Туска. Так, недавно он был вызван на допрос в окружную прокуратуру Варшавы по делу бывших руководителей польской военной контрразведки, которых подозревают в контактах с ФСБ без согласия властей страны. Вызов на допрос Туск проигнорировал, сославшись на занятость и плотный график.
Либерал Туск — давний соперник партии "Право и справедливость" и ее руководителя Ярослава Качиньского, брата-близнеца погибшего в Смоленске польского президента. Варшава пыталась не допустить переизбрания Туска главой ЕС, а после того как это переизбрание все-таки произошло, стала добиваться его отставки. В качестве главного козыря в этой борьбе используется "нелегальная сделка" с Кремлем.
Кто и зачем прячет документы об авиакатастрофе?
Впрочем, обвинения в "преступных связях" с Москвой использует не только власть, но и оппозиция. Парламентская группа по расследованию причин катастрофы Ту-154 (создана партией Туска "Гражданская платформа") направила премьеру-министру Польши Беате Шидло письмо с требованием "объяснить причины удаления из открытых источников отчета польской комиссии, которая изучала причины крушения самолета".
Кервиньский лукавит — российский отчет не единственный. В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о техническом расследовании катастрофы. Согласно выводам экспертов, причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Кроме того, были недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.