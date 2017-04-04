"Рука Москвы" как главный аргумент в политических спорах в Польше

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Генеральная прокуратура Польши обвинила российских авиадиспетчеров в "умышленном провоцировании" авиакатастрофы лайнера Ту-154М 10 апреля 2010 года в Смоленске. Тогда погиб президент Польши Лех Качиньский, его супруга, почти все военное руководство республики, многие известные политики и общественные деятели — всего 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

"Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", — заявил заместитель Генерального прокурора Польши Марек Пощенек. Что именно это за "третье лицо", Пощенек не уточнил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил что "соглашаться с такими выводами не представляется возможным".

В заговоре участвовали все, включая будущего главу ЕС

Тем временем Служба военной контрразведки (СВК) Польши уже подала заявление в прокуратуру против бывшего премьера страны и действующего главы ЕС Дональда Туска.

Во-первых, Туска обвиняют в нарушениях и злоупотреблениях во время тендера на ремонт президентского самолета незадолго до аварии. Ремонт осуществлялся российскими фирмами "Авиакор" и НПО "Сатурн", а в качестве посредника выступали польские компании MAW Telecom International SA и Polit-Elektronik. По версии контрразведки, представители Polit-Elektronik знали о победе в тендере заранее и даже заключили с россиянами контракт за несколько недель до конкурса.

Во-вторых, министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Туск препятствовал объективному расследованию и делал это в интересах Москвы. "Премьер-министр Дональд Туск заключил с Владимиром Путиным нелегальную сделку во вред Польше, и он должен за это отвечать перед судом", — заявил Мачеревич.

Никаких доказательств сделки представлено не было. Правящая в Польше партия "Право и справедливость" уже неоднократно атаковала Туска. Так, недавно он был вызван на допрос в окружную прокуратуру Варшавы по делу бывших руководителей польской военной контрразведки, которых подозревают в контактах с ФСБ без согласия властей страны. Вызов на допрос Туск проигнорировал, сославшись на занятость и плотный график.

Либерал Туск — давний соперник партии "Право и справедливость" и ее руководителя Ярослава Качиньского, брата-близнеца погибшего в Смоленске польского президента. Варшава пыталась не допустить переизбрания Туска главой ЕС, а после того как это переизбрание все-таки произошло, стала добиваться его отставки. В качестве главного козыря в этой борьбе используется "нелегальная сделка" с Кремлем.

Кто и зачем прячет документы об авиакатастрофе?

Впрочем, обвинения в "преступных связях" с Москвой использует не только власть, но и оппозиция. Парламентская группа по расследованию причин катастрофы Ту-154 (создана партией Туска "Гражданская платформа") направила премьеру-министру Польши Беате Шидло письмо с требованием "объяснить причины удаления из открытых источников отчета польской комиссии, которая изучала причины крушения самолета".

Глава парламентской группы Марчин Кервиньский сообщил, что "одним из первых решений касательно процесса выяснения причин смоленской катастрофы стало закрытие официальных интернет-страниц, на которых был опубликован рапорт комиссии под руководством главы МВД Ежи Миллера". "Подкомиссия, созванная нынешним министром обороны Антони Мачеревичем, не работает с польскими документами, поскольку эти документы "убраны". Разве шла речь о том, чтобы единственным официальным документом на национальном и международном уровне был документ российской стороны? В чьих интересах действует министр Мачеревич?", — заявил Кервиньский.

Кервиньский лукавит — российский отчет не единственный. В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о техническом расследовании катастрофы. Согласно выводам экспертов, причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Кроме того, были недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.