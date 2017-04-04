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В мире

"Рука Москвы" как главный аргумент в политических спорах в Польше

09:0004.04.2017
(обновлено: 09:10 04.04.2017)
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Ярослав Качиньский почтил память погибших в 2010 году в результате катастрофы правительственного самолета Ту-154
© REUTERS/ Kacper Pempel

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Генеральная прокуратура Польши обвинила российских авиадиспетчеров в "умышленном провоцировании" авиакатастрофы лайнера Ту-154М 10 апреля 2010 года в Смоленске. Тогда погиб президент Польши Лех Качиньский, его супруга, почти все военное руководство республики, многие известные политики и общественные деятели — всего 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости. Олег Минеев
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"Позорный пшик": в Москве отреагировали на обвинения Польши по Ту-154
"Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", — заявил заместитель Генерального прокурора Польши Марек Пощенек. Что именно это за "третье лицо", Пощенек не уточнил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил что "соглашаться с такими выводами не представляется возможным".

В заговоре участвовали все, включая будущего главу ЕС

Тем временем Служба военной контрразведки (СВК) Польши уже подала заявление в прокуратуру против бывшего премьера страны и действующего главы ЕС Дональда Туска.

Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Главу ЕС Дональда Туска вызвали в прокуратуру Польши. Он работал на ФСБ?
Во-первых, Туска обвиняют в нарушениях и злоупотреблениях во время тендера на ремонт президентского самолета незадолго до аварии. Ремонт осуществлялся российскими фирмами "Авиакор" и НПО "Сатурн", а в качестве посредника выступали польские компании MAW Telecom International SA и Polit-Elektronik. По версии контрразведки, представители Polit-Elektronik знали о победе в тендере заранее и даже заключили с россиянами контракт за несколько недель до конкурса.

Во-вторых, министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Туск препятствовал объективному расследованию и делал это в интересах Москвы. "Премьер-министр Дональд Туск заключил с Владимиром Путиным нелегальную сделку во вред Польше, и он должен за это отвечать перед судом", — заявил Мачеревич.

Никаких доказательств сделки представлено не было. Правящая в Польше партия "Право и справедливость" уже неоднократно атаковала Туска. Так, недавно он был вызван на допрос в окружную прокуратуру Варшавы по делу бывших руководителей польской военной контрразведки, которых подозревают в контактах с ФСБ без согласия властей страны. Вызов на допрос Туск проигнорировал, сославшись на занятость и плотный график.

Либерал Туск — давний соперник партии "Право и справедливость" и ее руководителя Ярослава Качиньского, брата-близнеца погибшего в Смоленске польского президента. Варшава пыталась не допустить переизбрания Туска главой ЕС, а после того как это переизбрание все-таки произошло, стала добиваться его отставки. В качестве главного козыря в этой борьбе используется "нелегальная сделка" с Кремлем.

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск перед началом саммита 27 стран-участниц Евросоюза в Риме

Кто и зачем прячет документы об авиакатастрофе?

Впрочем, обвинения в "преступных связях" с Москвой использует не только власть, но и оппозиция. Парламентская группа по расследованию причин катастрофы Ту-154 (создана партией Туска "Гражданская платформа") направила премьеру-министру Польши Беате Шидло письмо с требованием "объяснить причины удаления из открытых источников отчета польской комиссии, которая изучала причины крушения самолета".

Премьер-министр Польши Беата Шидло. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Премьера Польши просят объяснить, почему был удален отчет о крушении Ту-154
Глава парламентской группы Марчин Кервиньский сообщил, что "одним из первых решений касательно процесса выяснения причин смоленской катастрофы стало закрытие официальных интернет-страниц, на которых был опубликован рапорт комиссии под руководством главы МВД Ежи Миллера". "Подкомиссия, созванная нынешним министром обороны Антони Мачеревичем, не работает с польскими документами, поскольку эти документы "убраны". Разве шла речь о том, чтобы единственным официальным документом на национальном и международном уровне был документ российской стороны? В чьих интересах действует министр Мачеревич?", — заявил Кервиньский.

Кервиньский лукавит — российский отчет не единственный. В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о техническом расследовании катастрофы. Согласно выводам экспертов, причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Кроме того, были недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Иванов
Польшу пучит...
09:37
04.04.2017
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