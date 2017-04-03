Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 в Смоленске

ВАРШАВА, 3 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и "третье лицо" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в Смоленске.
Он отметил, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.
Глава прокурорской группы по расследованию причин катастрофы Марек Кучиньский добавил, что юридическое предъявление обвинений диспетчерам возможно в рамках сотрудничества с Россией в соответствии с конвенцией о правовой помощи. "Теперь мы ждем ответа российских властей о сроках выполнения нашего представления", — сказал он.
В Кремле в свою очередь заявили, что "соглашаться с такими выводами не представляется возможным". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что этим делом занимаются и российские следственные органы, а обстоятельства катастрофы уже достаточно серьезно исследованы. "Работа будет продолжаться", — сказал он журналистам.
Согласно отчету о результатах технического расследования, опубликованному Межгосударственным авиационным комитетом в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.