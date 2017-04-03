Кремль ответил на обвинения Польши в провоцировании смоленской катастрофы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Кремль не представляет возможным согласиться с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров в произошедшей под Смоленском авиакатастрофе, Россия будет продолжать работу по расследованию произошедшего, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и "третьего лица" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 экс-президента Леха Качиньского в Смоленске.

"Позиция хорошо известна: занимаются этим делом наши следственные органы… Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы, уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться", — сказал Песков журналистам.