Команда Трампа связывалась с Россией в связи со взрывом в Петербурге

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп после взрыва в метро в Санкт-Петербурге пока не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным, но с Россией связывалась его команда, сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Журналисты на брифинге поинтересовались, состоялся ли разговор двух президентов. "Пока нет. Дело в том, что президент Египта только что покинул Белый дом после переговоров. Но я знаю, что члены наших команд общаются", — сказал Спайсер.

По его словам, если телефонный разговор Трампа и Путина состоится, Белый дом "сообщит об этом".

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.