Сноуден призвал СМИ не писать об организаторах взрыва в Петербурге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден призвал СМИ говорить о жертвах взрыва в Петербурге, а не о предполагаемых организаторах.

"Когда СМИ говорят о жертвах терактов, а не о тех, кто стоит за ними, они (СМИ — ред.) не позволяют террористам добиться своих политических целей… Террористы крадут жизни людей, чтоб привлечь к себе внимание. Без него их стратегические цели будут лишены смысла", — написал Сноуден в своем Twitter.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>