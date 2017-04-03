Сербия выразила соболезнования России после взрыва в метро в Петербурге

БЕЛГРАД, 3 апр — РИА Новости. Глава правительства Сербии Александр Вучич и министр иностранных дел Ивица Дачич выразили руководству и народу России глубочайшие соболезнования в связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге, сообщил кабмин республики.

Глава правительства Сербии, победитель прошедших в воскресенье президентских выборов Александр Вучич направил соболезнования президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.

"Нас глубоко потрясла весть о страшном взрыве на станции метро в Санкт-Петербурге, который, очевидно, является безумным актом терроризма. Подобные события нам напоминают, что совместная и решительна борьба против этого зла, которое не знает мер и границ, должна быть приоритетом для всех нас, чтобы мы защитили своих граждан и обеспечили им жизнь без страха", — говорится в телеграмме Вучича.

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич направил телеграмму с соболезнованиями своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

"С болью и скорбью мы приняли весть о гибели невинных граждан при взрывах в метро в Санкт-Петербурге, в ходе которых пострадало большое число людей… Уверяем вас, что Российская Федерация и ее граждане имеют нашу неограниченную поддержку в борьбе против терроризма", — цитирует кабмин послание Дачича.

В понедельник еще два сербских министра пришли вечером к посольству РФ в Белграде, чтобы почтить память погибших в метро в Санкт-Петербурге. Свечи у входа в дипмиссию вместе с пришедшими гражданами зажгли глава МВД Небойша Стефанович и министр обороны Зоран Джорджевич.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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