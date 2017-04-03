Мэрия Тель-Авива в знак солидарности окрасится в цвета российского флага

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (191)

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр – РИА Новости. Фасад мэрии израильского города Тель-Авива в понедельник вечером окрасится цветами российского флага в знак солидарности с Россией в связи со взрывом в метро в Петербурге, сообщила РИА Новости советник мэра.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), намерено также проверить и все другие возможные версии этого происшествия.

"С восьми до 11 вечера здание тель-авивской мэрии будет расцвечено в цвета российского флага в знак солидарности с нашими друзьями в Санкт-Петербурге", — сказала РИА Новости советник мэра Илана Михаэли.

Подобное выражение солидарности становится традицией для второго по величине города Израиля, его деловой столицы и самого популярного средиземноморского курорта. Прошлый раз такая акция прошла в конце марта, когда после теракта в Лондоне фасад многоэтажного здания муниципалитета окрасился цветами британского флага.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>