Мэрия Тель-Авива в знак солидарности окрасится в цвета российского флага
19:3803.04.2017
(обновлено: 20:01 03.04.2017)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр – РИА Новости. Фасад мэрии израильского города Тель-Авива в понедельник вечером окрасится цветами российского флага в знак солидарности с Россией в связи со взрывом в метро в Петербурге, сообщила РИА Новости советник мэра.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), намерено также проверить и все другие возможные версии этого происшествия.
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
"С восьми до 11 вечера здание тель-авивской мэрии будет расцвечено в цвета российского флага в знак солидарности с нашими друзьями в Санкт-Петербурге", — сказала РИА Новости советник мэра Илана Михаэли.
Подобное выражение солидарности становится традицией для второго по величине города Израиля, его деловой столицы и самого популярного средиземноморского курорта. Прошлый раз такая акция прошла в конце марта, когда после теракта в Лондоне фасад многоэтажного здания муниципалитета окрасился цветами британского флага.
Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>