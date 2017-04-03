Плотницкий выразил соболезнования после взрыва в метро Санкт-Петербурга

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (170)

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ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, пострадали 47.

"От имени народа Луганской народной республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования. Эхо произошедшего нестерпимой болью откликается в наших сердцах", — цитирует пресс-служба слова Плотницкого.

Глава ЛНР подчеркнул, что все жители республики разделяют "горечь утраты с родными и близкими погибших, со всем российским народом".

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>