Премьер Грузии выразил соболезнования после взрыва в метро в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (171)

ТБИЛИСИ, 3 апр – РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга, передает агентство Sputnik Грузия.

В понедельник днем в метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По последним данным Минздрава, при взрыве пострадали 47 человек, 10 погибли.

"Выражаю глубокое сожаление из-за взрыва в метро Санкт-Петербурга, которое повлекло жертвы. Выражаю соболезнования семьям и близким погибших", — написал Квирикашвили на своей странице в Facebook.

По данным МИД Грузии, среди пострадавших не было граждан страны.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>