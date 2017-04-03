Премьер Грузии выразил соболезнования после взрыва в метро в Петербурге

ТБИЛИСИ, 3 апр – РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга, передает агентство Sputnik Грузия.
"Выражаю глубокое сожаление из-за взрыва в метро Санкт-Петербурга, которое повлекло жертвы. Выражаю соболезнования семьям и близким погибших", — написал Квирикашвили на своей странице в Facebook.
По данным МИД Грузии, среди пострадавших не было граждан страны.
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