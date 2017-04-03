Премьер Индии выразил соболезнования после взрыва в метро в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (170)

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 апр — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге.

"Глубоко опечален гибелью людей в результате взрывов в метро Санкт-Петербурга. Мои сердечные соболезнования семьям жертв", — написал он на своей странице в Twitter.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. По последним данным Минздрава, пострадали 47 человек, 10 погибли.

Deeply saddened by the loss of lives in the blasts at St. Petersburg metro. Heartfelt condolences to the families of the victims. — Narendra Modi (@narendramodi) 3 апреля 2017 г.

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