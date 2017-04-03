Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в Петербурге

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

"Выясняем, не пострадали ли украинцы в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим", — написал Климкин в аккаунте в Twitter.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последней информации Национального антитеррористического комитета, в результате случившегося девять человек погибли и более 20 пострадали.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>