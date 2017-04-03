МИД Армении выразил соболезнования после взрыва в метро в Санкт-Петербурге

ЕРЕВАН, 3 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. МИД Армении выразил соболезнования родным погибших и пострадавших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге.
"Выражаем наши глубокие соболезнования", — говорится в сообщении МИД Армении, размещенном в Twitter.
Ранее МИД Армении сообщил, что уточняет, есть ли среди пострадавших в результате взрывов в метро в Санкт-Петербурге граждане страны или армяне по национальности.
Глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов в #Петербург'ском метро. #Petersburg @MID_RF @rusembassyARM— MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) 3 апреля 2017 г.
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