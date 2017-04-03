МИД Армении выразил соболезнования после взрыва в метро в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (171)

ЕРЕВАН, 3 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. МИД Армении выразил соболезнования родным погибших и пострадавших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге.

Ранее в понедельник в метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета, девять человек погибли и более 20 пострадали.

"Выражаем наши глубокие соболезнования", — говорится в сообщении МИД Армении, размещенном в Twitter.

Ранее МИД Армении сообщил, что уточняет, есть ли среди пострадавших в результате взрывов в метро в Санкт-Петербурге граждане страны или армяне по национальности.

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Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>