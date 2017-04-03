Греция выразила соболезнования в связи со взрывами в Санкт-Петербурге
АФИНЫ, 3 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи с взрывами в метро Санкт-Петербурга.
"Греция потрясена… взрывами в метро Санкт-Петербурга. Греция стоит на стороне народа России и его правительства и искренне соболезнует семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым", — говорится в заявлении МИД, поступившем в РИА Новости.
Как сообщил МИД, генеральное консульство Греции в Санкт-Петербурге внимательно следит за развитием ситуации в сотрудничестве с компетентными российскими органами. Источник во внешнеполитическом ведомстве заявил РИА Новости, что в МИД Греции "очень серьезно восприняли" информацию о происшедшем.
МИД Греции в Twitter разместил и запись на русском языке: "Мы рядом с русским народом в эти трудные моменты после взрыва в метро Санкт-Петербурга".
Взрывы в метро стали главной новостью греческих СМИ. Радиостанция греческого общественного радио и телевидения постоянно передает новые данные о ситуации в Санкт-Петербурге, включая прямые эфир корреспондента из Москвы. Греческий телеканал ERT после основного дневного выпуска новостей в течение 30 минут передавал новости из России. Ведущие особо отмечали, что на кадрах из Петербурга не видно паники у пассажиров.
В понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.
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Взрывы прогремели в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших при взрывах пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрывов в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедших взрывах. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошли взрывы.
По словам источника, на двух станциях метрополитена сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы взрывов в метро рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшему в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.