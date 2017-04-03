Греция выразила соболезнования в связи со взрывами в Санкт-Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (133)

АФИНЫ, 3 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи с взрывами в метро Санкт-Петербурга.

"Греция потрясена… взрывами в метро Санкт-Петербурга. Греция стоит на стороне народа России и его правительства и искренне соболезнует семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым", — говорится в заявлении МИД, поступившем в РИА Новости.

Как сообщил МИД, генеральное консульство Греции в Санкт-Петербурге внимательно следит за развитием ситуации в сотрудничестве с компетентными российскими органами. Источник во внешнеполитическом ведомстве заявил РИА Новости, что в МИД Греции "очень серьезно восприняли" информацию о происшедшем.

МИД Греции в Twitter разместил и запись на русском языке: "Мы рядом с русским народом в эти трудные моменты после взрыва в метро Санкт-Петербурга".

Взрывы в метро стали главной новостью греческих СМИ. Радиостанция греческого общественного радио и телевидения постоянно передает новые данные о ситуации в Санкт-Петербурге, включая прямые эфир корреспондента из Москвы. Греческий телеканал ERT после основного дневного выпуска новостей в течение 30 минут передавал новости из России. Ведущие особо отмечали, что на кадрах из Петербурга не видно паники у пассажиров.

В понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>