В минском метро усилят меры безопасности после взрывов в Петербурге

МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Меры безопасности будут усилены в метрополитене Минска после взрывов в метро в Санкт-Петербурге, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря метрополитена Андрея Кузьмина.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в санкт-петербургском метро произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, имеются погибшие и раненые.
"Сотрудники метро Минска оповещены о произошедшем в Санкт-Петербурге, в метрополитене будут усилены меры бдительности", – сказал Кузьмин.
По его словам, пока в минском метрополитене сотрудники правоохранительных органов несут службу в обычном порядке.
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