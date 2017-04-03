В минском метро усилят меры безопасности после взрывов в Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (60)

МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Меры безопасности будут усилены в метрополитене Минска после взрывов в метро в Санкт-Петербурге, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря метрополитена Андрея Кузьмина.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в санкт-петербургском метро произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, имеются погибшие и раненые.

"Сотрудники метро Минска оповещены о произошедшем в Санкт-Петербурге, в метрополитене будут усилены меры бдительности", – сказал Кузьмин.

По его словам, пока в минском метрополитене сотрудники правоохранительных органов несут службу в обычном порядке.

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