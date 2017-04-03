В ЛНР заявили, что обнаружили новый опорный пункт силовиков

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила новый опорный пункт украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости в понедельник официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Разведкой выявлен новый временный опорный пункт украинских силовиков в районе населенного пункта Плотина (у линии соприкосновения — ред.)", — заявил Марочко.

По информации Народной милиции, из населенного пункта Теплое к этому населенному пункту прибыла колонна из пяти грузовых автомобилей с боеприпасами и военным имуществом в сопровождении БТР. "По нашим данным, противник осуществляет материальное обеспечение подразделений 14 бригады ВСУ (вооруженные силы Украины), находящихся на данной позиции", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Марочко заявил, что в целом украинские силовики продолжают укреплять позиции у линии соприкосновения в Донбассе. "Кроме того, выявлено укрепление позиции на линии соприкосновения, в зоне ответственности той же 14 бригады. Где на опорном пункте в 2,5 километра западнее населенного пункта Желтое, на южной окраине лесополосы, активно проводятся работы по инженерному оборудованию", — сказал он.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля. Однако в Киеве и самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляют о продолжении обстрелов в Донбассе, несмотря на перемирие.