В Белоруссии назвали литовский доклад об учениях "Запад 2017" домыслами

МИНСК, 3 апр — РИА Новости, Нина Гурина. Министерство обороны Белоруссии считает доклад литовских спецслужб об опасности для стран Балтии белорусско-российских учений "Запад 2017" домыслом и отказывается его комментировать, заявил РИА Новости в понедельник Владимир Макаров — начальник управления информации главного управления идеологической работы белорусского военного ведомства.

Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы подготовил отчет об угрозах нацбезопасности. Литовские спецслужбы утверждают, что уже в этом году Россия может напасть на страны Балтии за 24–48 часов, при этом особую опасность они видят в предстоящих российско-белорусских учениях "Запад-2017"

"Военное ведомство домыслы не комментирует", — сказал Макаров об отчете литовских спецслужб.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне. Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. На территории Белоруссии будут задействованы семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск. От России планируется привлечь около 3 тысяч военнослужащих и около 280 единиц техники. Также планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.