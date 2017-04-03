В Кремле ответили на заявления Литвы о рисках нападения России на Балтику

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Заявления литовских спецслужб о якобы возможном нападении со стороны России на страны Балтии являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если эта информация соответствует действительности, — я подчеркиваю это – то это, наверное, еще одно такое ярко выраженное проявление русофобии, которое во многом навязывается как в самих странах, так и извне государств Прибалтики. Это такая тотальная русофобия, истеричная русофобия, вряд ли это соответствует интересам народов этих стран, и уж тем более не соответствует интересам русскоязычного населения, которое проживает в этих государствах", — сказал Песков журналистам в понедельник.
"Мы всегда сожалеем, когда видим такие вот проявления русофобские. Наверное, нужно время и нужно, наверное, иметь политическую волю, чтобы вот такой пропагандистский антироссийский накал все-таки снизить, понизить его и дать возможность народам этих стран получать, все-таки, объективную информацию", — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.