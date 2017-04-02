Премьер Швеции выразил соболезнования в связи с ДТП со школьным автобусом

СТОКГОЛЬМ, 2 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Невыносимой болью назвал глава правительства Швеции Стефан Левен ДТП, произошедшее в воскресенье с автобусом, в котором находились 52 школьника и в результате которого погибли, по предварительным данным, трое человек.

"Боль невыразимая для всех вас, получивших известие о жертвах (в дтп – прим.ред). Мы с вами. Боль невыносимая для тех, кто еще не получил какого-либо известия. Мы думаем о вас. Спасательные работы продолжаются, и мы внимательно следим за развитием событий", — сказал Лёвен и слова которого цитируют шведское информационное агентство ТТ.

Три человека погибли, шесть получили серьезные травмы, 19 — травмы средней тяжести и легко пострадал 31 человек в результате ДТП, которое произошло в воскресенье в 7 утра (08.00 мск). В автобусе находились 59 человек, из которых шестеро – взрослые, один водитель, остальные школьники восьмиклассники. Они ехали в горы. Автобус вылетел с трассы в провинции Херьедален в центральной части Швеции, оказался в кювете и перевернулся набок в 20 километрах от города Свег. Сообщается, что дорожные и погодные условия в районе аварии были хорошими.