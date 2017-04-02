В Швеции в ДТП со школьным автобусом погибли три человека

СТОКГОЛЬМ, 2 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Три человека погибли, шестеро получили тяжелые травмы в Швеции после ДТП с автобусом, в котором находилось 50-60 школьников, сообщили на пресс-конференции врачи больницы города Эстерсунд.

Утром в воскресенье автобус по неизвестной пока причине съехал с трассы, оказался в кювете и перевернулся набок. Инцидент произошел в 20 километрах от города Свег в центральной части страны.

По данным врачей, еще 19 человек получили травмы средней тяжести и 31 — легкие повреждения.

По информации местной газеты, в автобусе было около 50 восьмиклассников и шесть взрослых из южной части Швеции, они ехали в горы. Авария произошла, когда пассажиры спали. Дорожные и погодные условия в это время были хорошими.

#URGENTE Vuelca un autobús con 52 escolares (14-15 años) y 7 maestros en E45 a la altura de Sveg, norte de Suecia.Decenas de heridos graves. pic.twitter.com/xvNCGcXB2q — JM Noticias (@JMNoticias) 2 апреля 2017 г.

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